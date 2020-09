Francisco Egas: "El día sábado, entiendo, se dará la convocatoria"

Gustavo Alfaro tiene entremanos un desafío importante por lo que no planea dar un paso en falso en su primera convocatoria. Por lo tanto, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), Francisco Egas, detalló las razones por las que el técnico argentino se tomará algunos días más para definir la lista para medir a Argentina y Uruguay en el inicio de las eliminatorias.

"El día de ayer (lunes) en una reunión con el cuerpo técnico nos informaron que su idea es observar los partidos del fin de semana tanto de liga local como los internacionales donde intervienen nuestros jugadores. Así que al final de la semana tendremos la convocatoria. Es comprensible entendiendo que han tenido poco tiempo para observar. El día sábado entiendo se dará la convocatoria", dijo Egas en el programa Cabina 14 de Radio Diblú.

Egas también habló de las restricciones que está aplicando la Major League Soccer (MLS) con varios jugadores para eliminatorias y confirmó que no ha sucedido con Ecuador. "No tenemos una indicación exacta de lo que está pasando, en Perú y Paraguay han recibido notas de la MLS diciendo que por haber una cuarentena de 10 días al regreso no iban a ceder jugadores. Pero junto otros países como Uruguay no hemos recibido notificaciones", agregó.

Además recordó que "FIFA se ha hecho respetar su reglamento para que los equipos cedan su jugadores de forma obligatoria. Nosotros no hemos recibido una negativa por los cuatro jugadores bloqueados en la primera lista del profesor Alfaro".

Explicó como será el movimiento de la Tri hacia Argentina y que se someterán al protocolo que tiene establecido Conmebol. "El protocolo de Conmebol exige que se mueva en un vuelo chárter y la selección y su delegación viajará así en vuelo directo hacia Argentina. Si no hay cambios, Ecuador reunirá en Quito a todos sus jugadores y de ahí viajarán todos a Buenos Aires, jugar el partido y volver esa misma noche. Llegar a Quito y quedar concentrados hasta el día 13 para medir a Uruguay", manifestó.

Por último dio indicios que su deseo es que vuelva el hincha a las gradas. "Estamos trabajando en el regreso del público al estadio. Las personas que han comprado abono y no lo desea, o que no podrán utilizarlo, se hará una devolución gradual de partido por partido. Espero tener buenas noticias en un futuro cercana para tener un aforo parcial de aficionados. Estamos elaborando protocolos para aquello", cerró.