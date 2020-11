La muerte del hombre que aparece en foto con Maradona, una 'fake news' difundida por WhatsApp

La foto de Diego Maradona muerto, en el ataúd y con un trabajador funerario al lado, causó indignación entre los seguidores y no seguidores del ídolo del fútbol. Incluso se supo que la funeraria Sepelios Pinier ofreció disculpas, uno de los dueños indicó que Diego Molina --como se llama el trabajador que se tomó la fotografía con 'Pelusa'-- no es empleado directo y que no trabajarían más con él.

Además de la ira por la polémica foto de Maradona, su fallecimiento y las innumerables razones al respecto, han aparecido incontables noticias falsas (o 'fake news' en inglés). Una de ellas nació en Twitter y se difundió masivamente, incluso llegó a Ecuador, a través de WhatsApp.

Se trata del tuit desde una falsa cuenta llamada Clarín Deportes en la que se anuncia que Diego Molina, el funerario que aparece en la controvertida imagen, amaneció muerto este viernes.

Una captura de este tuit, con dijimos, comenzó a propagarse velozmente, sobre todo por WhatsApp. Se trata de una imagen que puede pasar como verdadera a primera vista. No obstante, una segunda mirada con más detenimiento hará que salten a la vista evidencias de que se trata de una noticia falsa o 'fake news' sobre la muerte de Diego Armando Maradona.

Esta es la imagen del tuit falso:

En un principio, la cuenta no está verificada, es decir, no cuenta con el sello azul que aparece al lado del nombre de las cuentas que son reconocidas como auténticas por Twitter.

Asimismo, el inicio de la dirección es una "A" en mayúscula, cuando debería ser una "C", toda vez que la cuenta oficial de Clarín Deportes es @Clarin_deportes.

El tercer aspecto a considerar viene acompañado de un consejo: siempre dudar de la captura de un tuit o una noticia. Lo mejor es acudir a la fuente primigenia: el tuit o, en su defecto, acudir a medios de comunicación confiables.

El tuit original con esa noticia falsa proviene de la cuenta @AdictBarcelona. Sí, a eso se debe la "A" que aparece al lado de la arroba en la captura de la noticia falsa.

Es más, el tuit original --que tiene el mismo enunciado falso-- aún está en línea:

Hallan el cuerpo sin vida del empleado de la funeraria que se fotografió con Diego Armando Maradona y posteriormente fue despedido https://t.co/hNHIr3bZK4 — Adifacts (@AdictBarcelona) November 26, 2020

Lo cierto es que esta foto de Diego Molina con Diego Maradona en el ataúd bien puede ser la más desafortunada e inoportuna de su vida. De otro lado, su nombre, su número de teléfono y sus cuentas de redes sociales también se viralizaron.

En tanto, Claudio Fernández, otro de los trabajadores funerarios que se tomaron una foto con Diego Maradona muerto, pidió disculpas a todos. "No la sacaron de mi teléfono, no sabía que se iba a viralizar", asegura Fernández, quien aparece en la foto junto a su hijo y el cadáver del ídolo argentino del fútbol mundial.