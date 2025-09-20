Fórmula Uno: Verstappen firmó la ‘pole’ en el caos de Azerbaiyán

El cuádruple campeón del mundo de Fórmula Uno, el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), arrancará este domingo 21 de septiembre desde la ‘pole’ por segunda carrera seguida, tras ser el más veloz en las pruebas de clasificación del Gran Premio de Azerbaiyán, la decimoséptima prueba del Mundial de F1 que se disputará en el circuito urbano de Baku.

Verstappen, de 27 años, firmó su cuadragésima sexta ‘pole’ en la F1 -la sexta de la temporada- al dominar la caótica y larguísima calificación -con seis banderas rojas y que duró dos horas-, en cuya decisiva Q3 cubrió los 6.003 metros de la pista azerbaiyana en un minuto, 41 segundos y 117 milésimas, 478 menos que español Carlos Sainz que saldrá segundo y con 590 de ventaja sobre el neozelandés Liam Lawson (RB).

Max Verstappen stormed to his sixth pole position of the season with this breathless lap around the streets of Baku 🤩 #F1 #AzerbaijanGP @pirellisport pic.twitter.com/wSylI9tHQu — Formula 1 (@F1) September 20, 2025

Lawson sale tercero -tras lograr el mejor resultado de su carrera en una calificación de F1-, desde la segunda fila, en la que lo acompañará el debutante italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes), que arranca cuarto.

El inglés George Russell (Mercedes) sale quinto, junto al japonés Yuki Tsunoda (Red Bull), desde la tercera fila; una por delante de la que ocuparán el inglés Lando Norris (McLaren) y el debutante francés Isack Hadjar (RB), que acabó octavo la calificación.

El australiano Oscar Piastri (McLaren), líder del Mundial -con 31 puntos de ventaja sobre su compañero Norris-, arranca noveno, desde la quinta fila, en la que lo acompañará el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) -décimo en la ‘cuali’-, en una carrera prevista a 51 vueltas, para completar un recorrido de 306 kilómetros.

