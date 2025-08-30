Fórmula Uno: Piastri firma la 'pole' y Norris saldrá segundo en Zandvoort

Los McLaren marcan la diferencia para el Gran Premio de Países Bajos

Piastri, de 24 años, firmó la quinta 'pole' de su carrera en la F1.

El australiano Oscar Piastri (McLaren) -líder del campeonato- saldrá primero este domingo 31 de agosto en el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el circuito de Zandvoort.

Piastri, de 24 años, firmó la quinta ‘pole’ de su carrera en la F1 -la quinta del año- al dominar la calificación, en cuya decisiva tercera ronda (Q3) cubrió los 4.259 metros de la ventosa pista holandesa en un minuto, ocho segundos y 662 milésimas, sólo doce menos que su compañero, el inglés Lando Norris, segundo en el Mundial, a nueve puntos.

Una belleza absoluta la vuelta de Pole de Piastri en Zandvoort 🔥#F1 #DutchGP 🇳🇱



pic.twitter.com/CJFGPHVNTk — El Mejor del Resto 🏁 (@elmejordelresto) August 30, 2025

Desde la segunda fila arrancan el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que acabó tercero este sábado 30, a 263 milésimas; y el debutante francés Isack Hadjar (RB) -a 546-, sorprendente cuarto en la cronometrada principal, en cuya decisiva ronda todos lanzaron su mejor intento con el neumático blando.

Sainz invirtió 843 milésimas más que Piastri en su vuelta buena de la Q3, mientras que el doble campeón del mundo asturiano se quedó a 968 milésimas del líder del Mundial.

El inglés George Russell (Mercedes) concluyó quinto y saldrá desde la tercera hilera, al lado del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).

Desde la cuarta fila, una por delante de la que ocuparán los dos pilotos españoles, arrancarán el séptuple campeón mundial inglés Lewis Hamilton (Ferrari), que fue séptimo.

