El formador de Nairo Quintana destaca la calidad de Richard Carapaz

Formador y tutor de talentos como Nairo Quintana, Esteban Chaves, Sergio Higuita, Járlinson Pantano y Darwin Atapuma, el colombiano Luis Fernando Saldarriaga tuvo palabras de elogio para Richard Carapaz, a quien calificó como "un corredorazo".

Hace un año "rompió todos los esquemas" en el Giro de Italia y este año puede conquistar de nuevo la Corsa Rosa afirmó el director de ciclismo en Colombia, quien resaltó de Richie además de su fortaleza física, la capacidad para "tomar buenas decisiones" y "sacar partido de ciertas situaciones".

Saladarriaga analizó que "si ustedes observan, en el Giro fue una cuestión táctica, no sé si del equipo o de él. Aprovechó la rivalidad de dos corredores (Primoz Roglic y Vincenzo Níbali), analizó los movimientos de uno y del otro y rompió todos los esquemas. Su triunfo denota que no solamente hay que tener físico, sino hay que tener también un piloto".

Añadió que el estilo de la Locomotora del Carchi denota que en el ciclismo actual no todo es físico. "No es solamente carro, hay que tener piloto. Hay corredores que tienen mucho motor, pero piloto, no. ¿Qué significa ser piloto en el ciclismo? Tomar buenas decisiones, sacar partido de las situaciones, ser buen analista, porque no todo es físico", explicó el cazatalentos, de 47 años.

Sobre la temporada atípica que comenzará para el ciclismo, Saldarriaga no tuvo duda al declarar su máximo candidato al título de la grande que se correrá en 2020 en Italia "para mí es Carapaz, puede repetir el Giro".

Richie concluyó la preparación en el país y el miércoles 15 de julio viajará hacia España, en vuelo humanitario, para iniciar la fase competitiva con la mira a la Corsa Rosa, que arrancará el 3 de octubre, y en la que será el líder del Ineos.