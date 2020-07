Egas: "Del Betis no hemos conversado nada con Antonio"

La posibilidad que Antonio Cordón deje su cargo de director deportivo en la Federación Ecuatoriana de Fútbol sigue latente. Francisco Egas, presidente de la Ecuafútbol, señaló que han mantenido conversaciones con el profesional español.

"En el caso de Antonio hemos tenido algunas conversaciones, está bastante contrariado con todo lo que ha pasado en la Federación y el país. Estamos conversando al respecto y esperamos poder seguir teniéndolo, pero si mañana decide tomar otro rumbo tendremos que buscar otro profesional de igual valía que encaje en el proyecto", comentó Egas a Mundo Deportivo.

Sobre el interés del Betis en contar con los servicios de Cordón, señaló que "no hemos conversado nada, no conocemos nada. No se han acercado a la Federación a preguntar sobre su condición contractual". Además, especificó que en el contrato de Cordón con la FEF existe una cláusula de salida "con una indemnización para la Federación".

Egas fue enfático al indicar que el proyecto institucional que lleva adelante en la Ecuafútbol "no depende de una persona. Escogimos profesionales probos para este proyecto, si estos por alguna razón faltan debemos encontrar otros que encajen en el proyecto institucional que no depende del director deportivo ni del director técnico".

También se refirió al seleccionador Jordi Cruyff y confirmó que el jueves 16 de julio estará en el país "tras superar un problema familiar". Detalló que aprovecharán la fecha FIFA de septiembre para que el estratega holandés tenga su primer entrenamiento con la Tricolor de cara al inicio de las eliminatorias a Catar 2022, previsto para octubre.

"Estamos analizando si necesitará un partido (amistoso) o si prefiere esos once días para entrenar en Quito", manifestó Egas.