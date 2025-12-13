Flamengo vs Pyramids: Dónde ver EN VIVO y previa del juego por Copa Intercontinental

Flamengo, con Gonzalo Plata como figura, enfrenta a Pyramids en busca del boleto a la final de la Copa Intercontinental

Flamengo, de Gonzalo Plata, buscará una victoria ante Pyramids para acceder a la final de la Copa Intercontinental, instancia decisiva en la que ya espera París Saint-Germain (PSG), equipo en el que milita el ecuatoriano Willian Pacho.

El compromiso entre Flamengo y Pyramids se disputará este sábado 13 de diciembre de 2025, desde las 12:00 (hora de Ecuador), en el estadio Ahmad Bin Ali.

El camino de Flamengo hasta la semifinal

El Mengao, dirigido por el exjugador Filipe Luís, alcanzó esta instancia tras una trabajada victoria por 2-1 ante Cruz Azul. El conjunto brasileño mostró carácter, jerarquía y contundencia en los momentos clave, cualidades que ahora intentará repetir para sellar su boleto a la gran final del certamen.

Flamengo busca avanzar a la final de la Copa Intercontinental. Archivo

Filipe Luís y su apuesta táctica ante Pyramids

En el plano ofensivo, Flamengo apostará por todo su poder de ataque. Gonzalo Plata será una de las principales cartas del equipo carioca, aportando velocidad, desequilibrio y profundidad por las bandas.

Junto al ecuatoriano estarán figuras de peso como Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal y Everton, futbolistas capaces de marcar la diferencia en cualquier momento del partido.

Una de las grandes novedades para este encuentro es el regreso del goleador Pedro. El delantero ya está recuperado y formará parte de la convocatoria, aunque desde el banco de suplentes.

Pyramids llega motivado tras eliminar a Al Ahli Jeddah

Del otro lado estará Pyramids, equipo que llega motivado tras vencer 3-1 y eliminar a Al Ahli Jeddah en la fase anterior. El conjunto egipcio ha demostrado ser competitivo y no se presenta como un rival sencillo.

En su ofensiva destacan jugadores como Karim Hafez, Mohamed Reda, Mostafa Ziko y el delantero Fiston Mayele, una de sus principales referencias de gol.

Gonzalo Plata comandará el ataque de Flamengo. Juan Ignacio Roncoroni

Dónde ver EN VIVO Flamengo vs Pyramids en Ecuador

En Ecuador, el partido Flamengo vs Pyramids se podrá ver EN VIVO a través del canal de televisión pagada DSports y su plataforma digital DGO. Además, el encuentro estará disponible por la página FIFA+.

