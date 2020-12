Fidel Martínez: “El sueño de todo jugador es disputar una final y ser campeón”

Hizo el último gol de Barcelona a Liga Deportiva Universitaria de Quito en el estadio Rodrigo Paz Delgado, cuando los albos ganaron 2-1 en el famoso penal fallado por Cristian Alemán, a comienzos del 2020.

Hace cuatro meses salió del Ídolo, se fue al fútbol chino dejando una gran ayuda económica, aunque también un vacío futbolístico casi imposible de llenar. Ahora está de pretemporada con Xolos de México. Es Fidel Martínez, el goleador de la Copa Libertadores de este año.

A cuatro meses de la última vez que habló con EXPRESO, Fidel da a conocer el momento que vive en su nueva etapa y también recuerda lo que fue su paso por el plantel guayaquileño y la añoranza de que pudo jugar la final de la LigaPro y meterse mucho más en la historia del plantel guayaquileño.

El último gol de Barcelona en el Rodrigo Paz fue suyo, ¿qué recuerdos tiene?

Todos los goles que he marcado en los diferentes equipos que he jugado tienen un recuerdo especial. Dando gracias a Dios en ese partido se me dio la oportunidad de marcar a un gran rival como es Liga Deportiva Universitaria de Quito.

Y el famoso penal que falló Cristian Alemán, también iba a ser suyo, pero le hicieron cambio minutos antes...

Quizás si permanecía en la cancha el árbitro no pitaba penal y quedábamos empate. Es fútbol, no sabemos lo que puede pasar. En cuanto a la variante, son decisiones del cuerpo técnico y hay que respetarlas.

Ver a Barcelona desde afuera, ¿qué sensación le deja?

Un cariño enorme a su gente. No me lo contaron, viví lo que significa Barcelona. Es una responsabilidad muy grande defender los colores del equipo por su historia y me deja contento que con mi trabajo mi nombre quedó escrito en la institución.

¿Cómo vivió la primera final de la LigaPro?

No la pude ver completa porque estaba concentrado con mi equipo en el trabajo de pretemporada, pero siempre pendiente del minuto a minuto.

¿Quería estar en estos partidos de la final?

El sueño de todo jugador es disputar una final y ser campeón. Dios para mí tenía otros planes.

Cierra el 2020 como goleador de la Copa Libertadores, con la camiseta de Barcelona...

Lo más importante en el 2020 es terminar junto a mi familia con salud. Los goles son el resultado del trabajo realizado por el grupo y los que disfrutaron son los hinchas del pueblo amarillo.

Pero ocho goles es una buena cifra...

Como siempre les digo a las personas de mi entorno, quiero más. Los ocho goles quedaron en el pasado y hoy quiero escribir otra historia con Xolos.

¿Hace fuerza para que no le superen en la tabla de goleadores en los partidos que faltan en Copa Libertadores?

Dios tiene el control de todo, hago fuerzas para que esta situación pase y el hincha pueda retornar a los estadios. No es lo mismo marcar un gol y que el estadio lo festeje, que hacerlo solo con el equipo.

¿Cómo le fue en China?

Aprendí mucho, fue el resultado del esfuerzo que realicé en el equipo, se dio la oportunidad de salir en un año complejo (pandemia), este traspaso ayudó a Barcelona en lo económico y en lo personal era un objetivo que me había planteado y lo conseguí.

Regresó pronto...

Cada temporada quiero cumplir metas, no me gusta ganar el dinero fácil, siempre quiero ser titular y ayudar a mis compañeros en cancha. Xolos me presentó el plan deportivo, me llamó la atención, no dudé y aquí estoy.

¿Los Xolos es su otra casa?

Siempre es bueno volver a donde te sentiste querido, recuerdo que cuando me despedí de Xolos, los hinchas me pedían que vuelva y les di mi palabra que retornaría. La alegría volvió. La gente me recuerda con cariño. Hay que trabajar el doble para que los hinchas siempre me recuerden así. Estoy muy motivado y quiero que inicie la temporada.

En Xolos quedó campeón y le fue bien en Copa Libertadores...

Tengo buenos recuerdos. Dejé a mucha gente amiga que poco a poco nos reencontramos. La idea es repetir esas temporadas y que Xolos esté en lo más alto del fútbol mexicano. Es un grande y lo merece.

¿Estar en Xolos le sirvió para ir a la Tricolor?

El profesor Mohamed logró armar un buen grupo en esa temporada, varios jugadores de experiencia, entre ellos los hermanos Pellerano (Cristian, quien juega en Independiente del Valle y Hernán, quien pasó por Liga Deportiva Universitaria de Quito), me ayudaron a mantener mi buen nivel en el equipo y ese trabajo se vio reflejado en el llamado a la selección.

¿Qué se viene con Alegría para el 2021?

Trabajo y dedicación en mi equipo para dejar el nombre del país en lo más alto. Después los resultados vendrán solos, así que tranquilo Alegría.