Fernando Gaibor quiere su revancha en Independiente de Avellaneda

Fernando Gaibor tuvo su primera experiencia internacional en el Independiente de Avellaneda. Llegó al cuadro argentino a inicios de 2018 tras ser pieza clave de Emelec para obtener los campeonatos de 2013, 2014, 2015 y 2017.

En el Rojo tuvo un paso irregular lo que hizo que para mediados de 2019 fuera transferido a préstamo al Al Wasl de Emiratos Árabes Unidos y en junio debe retornar a la disciplina del Rey de Copas. Gaibor afirmó que "me gustaría tener una reivindicación en Independiente" y que dejó el club argentino cuando había logrado adaptarse.

"Salí de mi país de origen (Ecuador) por primera vez y fui a Argentina. Tenía que adaptarme a un lugar nuevo y con costumbres diferentes a las que tenía. Necesitaba contención como cualquiera. Creo que si un club hace una inversión tiene que cuidarla. Yo me tenía que parar taxis en la puerta del hotel para ir a entrenar todos los días cuando no tenía auto. Hay detalles que se le escapan al jugador pero que influyen en los resultados", detalló el volante tricolor en diálogo con TyC Sports.

Detalló que "no me fui bien del club. Muchas veces la gente se la agarraba conmigo hasta cuando no jugaba. Yo no voy a poner excusas sobre cómo jugué, solamente doy mis argumentos. Quiero que el hincha sepa que yo siempre quise lo mejor. Quería salir campeón, me fui cuando me estaba adaptando".