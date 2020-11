Fernando Gaibor: "Me estoy preparando mucho para llegar al Mundial de Catar"

Fernando Gaibor está feliz con la llegada de su tercer hijo, Fernando Jr., quien, en junio pasado, cuando nació, le dio “una felicidad en medio de las malas circunstancias que atravesaba”, ya que junto a su familia no podían salir de Dubái, Emiratos Árabes Unidos, por la pandemia de coronavirus y tenía el “conflicto legal” con Independiente de Avellaneda, de Argentina, contó en entrevista con EXPRESO.

El volante ecuatoriano estaba ansioso por volver a disputar un partido oficial esta temporada, puesto que desde el pasado 13 de febrero no jugaba (la última vez fue con el Al – Wasl árabe) porque el proceso con los argentinos (dueños de sus derechos deportivos) se lo impedía. Por eso cuando FIFA le dio la habilitación provisional para fichar por un equipo (firmó con Guayaquil City hasta finales de 2020), saltó de la alegría y tras su debut del sábado en la victoria 4-2 sobre Aucas, el Equipo de la Ciudad lidera el torneo nacional.

- ¿Cómo se siente tras su incorporación a Guayaquil City?

- Muy contento. La verdad que fueron meses demasiados difíciles por la situación que estaba atravesando con la pandemia en Dubái (tras terminar su préstamo con el Al-Wasl de Emiratos Árabes Unidos) y por la situación personal que estaba atravesando con Independiente (de Argentina), porque a principio de año parecía que no iba a poder jugar más en este 2020. Esta noticia de esta semana que me dio la FIFA, que me habilitó para que jugara provisionalmente en otro equipo, es una felicidad enorme.

- ¿Hasta cuándo es la habilitación provisional que le dio la FIFA?

- La provisional es hasta cuando se resuelva el problema legal que tengo con Independiente. Pero mi contrato con Guayaquil City es hasta que se termine este torneo (2020). Yo llego como jugador libre y así estaré hasta que se resuelva el problema, en la que hay una deuda de por medio y ellos (el club argentino) están en su postura de que no me deben nada y yo en mi postura que sí me deben. Hasta que FIFA haga la resolución me permiten estar en actividad.

- ¿A finales de esta temporada puede negociar con otro equipo?

- Si no sigo en Guayaquil City, dependiendo de las aspiraciones que tenga el club conmigo, puedo negociar mi incorporación a otro equipo. Tengo la carta de libertad en mis manos y me permite negociar una incorporación sin necesidad de Independiente.

- ¿Cómo se dio este conflicto con el club argentino?

- Lo que normalmente pasa, que te quedan debiendo salarios y por esa situación se produce la demanda mía. Yo traté de cumplir a cabalidad las cosas hasta el final, pero de parte de ellos no tuvieron las mejores intenciones, así que en ese sentido me quedó la única opción de quedar libre y mandar el caso a FIFA para que todo se resuelva de una manera legal.

Una de los propósitos del mediocampista es volver a la selección ecuatoriana. Archivo

- ¿Cuándo pedía esos valores adeudados qué le decía el club?

- Siempre había una respuesta negativa ante mis peticiones y eso desencadenó esta situación, fue una situación complicada. Yo me fui un año (2019-2020) a Dubái a préstamo después me tuve que venir a Ecuador por la pandemia y en medio de todo esto nació mi tercer hijo, en junio, (en Dubái) y tenía que legalizar su documentación acá en Ecuador porque, a pesar de que nación en Dubáai, no podía tener la nacionalidad de allá porque solo se los dan a descendientes de los árabes.

- ¿Fue complicado regresar a Ecuador en ese momento?

- Mi tercer hijo nació en medio de la pandemia cuando aún estaba en Dubái, porque no había vuelos comerciales para regresar a Ecuador. Fue una felicidad en medio de las malas circunstancias que atravesábamos. Con la ayuda de la migración de Dubái, la gente del club (Al-Wasl) y Gabriela Moreano (trabajadora de la aerolínea KLM) logramos obtener un salvoconducto para venir al país, porque el bebé no tenía el pasaporte, ahora ya tenemos los papeles de mi hijo como ecuatoriano.

Es una felicidad enorme la noticia que recibí de FIFA al permitirme jugar de manera provisional en otro equipo

- ¿Con Fernando Jr. cierra la ‘fábrica’?

- Que sea lo que Dios quiera (entre risas). Pero por ahora sí queremos descansar un poco porque hay que dedicarle tiempo al bebé. No cierro la puerta y si somos bendecidos con un hijo más que sea bienvenido a la familia Gaibor.

- ¿Qué le llamó la atención de Guayaquil City?

- El grupo de Guayaquil City me trató muy bien desde el primer día que vine a entrenar. Me hicieron sentir como si yo tuviera mucho tiempo con ellos y se hizo que lleguemos a un acuerdo. Aparte que es un equipo que hace varias fechas demuestra buenas cosas. Ahora en la segunda etapa han ganado la mayoría de puntos y eso hace que el club no solo sea candidato con la llegada de nosotros (junto a Gabriel Cortez). Esperemos que en lo que resta del torneo se nos den los resultados y poder llegar a pelear por el cupo de la final.

- ¿Cómo se siente en lo deportivo?

- Bien físicamente porque entrené muy fuerte, con constancia y disciplina durante todo este tiempo que estuve sin equipo. En la parte futbolística puede que me vaya a costar, pero creo que tengo la experiencia para manejarlo y en líneas generales no me va a afectar a la hora de jugar.

- En cuanto a la selección de Ecuador ¿cómo ve este nuevo proceso?

- Se empezó de la manera que hubiéramos querido. Esperemos que sigamos así, sacando buenos resultados y sumando en la tabla. La selección ecuatoriana está haciendo un excelente trabajo y nosotros como compañeros le estamos dando fuerzas para que lleguen al próximo Mundial (Catar 2022), que estoy convencido de que se lo va a lograr, así que por eso me estoy preparando mucho para tener la posibilidad de estar en Catar 2022 y cumplir esa meta.