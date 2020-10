Nassib Neme: Leandro Vega, fichajes, Gaibor, Mena y un mensaje a la afición inconforme

Nassib Neme es realista y admite que la primera etapa no fue la que esperaban en la casa azul, pero con la victoria ante Orense y en la previa del partido de este lunes 19 de octubre contra Guayaquil City el deseo del titular azul es que la racha de triunfos se mantenga porque él no tiene duda de que "será un mejor semestre que el primero".

En esta nueva charla con EXPRESO, Neme habló de la ausencia de Leandro Vega, si fichará o no la temporada siguiente, sobre la vuelta de Ángel Mena y Fernando Gaibor y por último envió un mensaje contundente a la afición eléctrica.

¿Qué ha sucedido con Leandro Vega? Pasó de ser un referente a no estar convocado.

Hay cosas que no todos saben y Leandro Vega antes de la pandemia tuvo una operación de rodilla. Todos sabemos que durante la pandemia era imposible que los jugadores, a través del Zoom, como intentamos, puedan entrenar como corresponde. Vega no tuvo un buen rentrée post pandemia, eso no significa que su actitud no sea la que se requería como jugador profesional. Su afectación fue mayor de la que normalmente tuvieron jugadores, esto también pasó con otro jugador y con futbolistas de otros clubes. No es que Emelec perdió los partidos por Leandro Vega o que dejó de ser un buen jugador por perder lugar en el equipo, simplemente es un jugador que no pasa por un buen momento deportivo y es una tarea del cuerpo técnico recuperarlo porque es parte del patrimonio activo del club y de eso se están encargando los hemanos Rescalvo antes que el jugador entre en una nueva convocatoria. El deterioro físico tuvo estas consecuencias con respecto a algunos partidos en los que falló, pero esto es 2020, antes cuando llegó fue la figura de Emelec y por eso se compró el 100% de su pase.

¿Ratifica la postura de no fichar por dos temporadas?

Bueno, de momento nosotros nos consideramos plantel completo, no tenemos intenciones de fichar. Cuando se habla de dos temproadas se habla de la 2020 y 2021, pero si mañana importantes ofertas llegasen para algunos de nuestros jugadores nos obligarían, de momento eso no tenemos entremanos y tampoco vamos a aceptar propuestas por ninguno de nuestros jugadores en esta temporada. Hemos decidido consolidar el plantel para que los jugadores cuyos pases pertenecen a Emelec y los que no. Mantener esta base que ya hemos sumado dos o tres chicos de las canteras y a partir de allí, si alguna salida se viene, vamos a estar obligados a llenarla, pero la idea es consolidar este grupo de jugadores y para ello hay que estabilizarnos y para eso hay que retenerlo hasta la próxma temporada.

Fernando Gaibor sonó con fuerza para volver a Emelec y usted tiene una buena relación con Ángel Mena, ¿qué tan posible es su regreso al club?

Hoy esos chicos son jugadores que le dieron mucha gloria al club, fueron campeones en Emelec y dejaron buenos ingresos por sus ventas y tienen la puerta abierta cuando deseen volver, pero siendo más específico en cada uno, Ángel Mena atreviesa un particular éxito como una máxima figura en el fútbol mexicano, su pase pertenece al León de México ha tenido mucho suceso y es posible que clubes más grandes se fijen para ficharlo así que para mí tiene mucho carrete para dar en el fútbol internacional. En el caso de Fernando Gaibor hay un pleito entre el jugador e Independiente de Avellaneda y Emelec no se involucra por considerar que no es parte de las prácticas del club participar de un litigio por la disputa del pase de un jugador, que se ha declarado libre, pero que cuyo propietario de los derechos dice lo contrario. Para nosotros no es un tema de tener o no tener, porque nos gustaría contar con él, pero no podemos atentar contra las normas del deporte y por alguna razón Fernando no ha logrado habilitación provisional. Hay una razón de peso que no le permité realizar su actividad.

Su pálpito a final de temporada con Emelec.

La mentalidad del equipo es ganar la etapa y con ese pensamiento todo el plantel ha arrancado al segunda fase, hay que recordar cuando los equipos atraviesan una crisis de resultados pierden confianza, pero no hay que desesperarse, lo que sucedó con Emelec sucede con muchos equipos. Lo importante es que tanto jugadores y cuerpo tecnico son capaces de lograr lo que se han propuesto, es un buen equipo, estructurado línea por línea y lo va a demostrar. Esperemos seguir con esta racha victoriosa ante Guayaquil City.

Un mensaje del presidente al hincha azul que hoy está inconforme.

Bueno, la gente tiene derecho a estar conforme o inconforme es un grado emocional personal, nosotros tenemos que jugar y ganar, jugar lo mejor posible para agradar a los que quieran, pero hay que ganar. Luego los hinchas tiene una percepción del juego y que entre ellos es distinta, mi percepción de este deporte es la que es y no va a cambiar porque los hinchas les guste o no. A unos les gusta que se juegue de una manera y otros de otra, y son situaciones que no me corresponden analizar. Cada uno tiene posibilidades de sentirse a gusto a analizar el fútbol de acuerdo a sus expectativas y no necesariamente debo cuestionarlas. No tomamos como punto de partida el pensamiento o el sentimiento de la hicnhada, que le valoramos el apoyo, pero no son el punto de partido para tomar decisiones.