Nassib Neme: “La taquilla representa el 20 % del presupuesto de Emelec”

Nassib Neme Antón ha vivido épocas de bonanza como presidente del Club Sport Emelec y reconoce que, en este 2020, el golpe económico que deja la pandemia es importante. El rubro de mayor afectación es el que atañe a sus hinchas, por taquillas, y la cuota mensual de socios y propietarios. Neme tiene claro que es un anhelo que vuelva el hincha en un aforo mínimo, pero que la hoja de ruta deben marcarla las autoridades. No obstante, el Bombillo, de manera interna, ha trabajado en un protocolo para estar preparados.

Fútbol de España: Real Madrid cae ante Cádiz y el Getafe amarga al Barcelona Leer más

¿Es una necesidad financiera para Emelec que vuelva el público a los estadios?

Hay que separar las necesidades y aspiraciones que los clubes tenemos, de los hechos y los que revisten la actividad nos sugieren que el impacto económico de los clubes, producto de la pandemia, supera las expectativas que todos habíamos tenido, respecto a las consecuencias económicas para toda la actividad. Pero la información relevante, respecto a permitir a un reducido porcentaje de espectadores, va a depender exclusivamente de las autoridades, tanto seccionales como de salud y nacionales.

¿Cuánto representa para Emelec la taquilla anualmente?

La taquilla tiene un porcentaje importante en los clubes populares como Emelec. Tanto en torneo nacional como internacional ha representado un aproximado del 20 % de su presupuesto y esto se ha reducido a cero. Entendemos que es por consecuencia de una pandemia con la que la humanidad está aprendiendo a convivir y aún no desaparece.

Estamos en una pandemia; y la comunidad, frente a un suceso que involucra a todos enfrentarlo. Por obvias razones el fútbol no puede estar exento de luchar contra este virus.



Este 20 % en dólares, ¿cuánto significa?

Supera los tres millones de dólares claramente. Mínimo un 20 % a veces, hasta un 27 %. Y la falta de taquilla no solamente sugiere una merma en este rubro, sino también por ingreso a propietarios al estadio, que pagan una alícuota por derechos a los partidos de Emelec, o la cuota societaria que debimos exentar a los socios de pagar para que puedan gozar del mayor privilegio que es ingresar al estadio en condiciones normales. Entonces, son los hechos los que han tenido consecuencia e impactos económicos en la actividad en general, y en Emelec no estamos exentos a este perjuicio; pero es innegable que la salud de los espectadores ha generado en consecuencia que en Ecuador, y todo el mundo, la asistencia haya sido totalmente prohibida y al menos la actividad se está desarrollando. Como dice el argot popular: “del ahogado, el sombrero”.

El AC Milan derrotó al Inter con un doblete de Zlatan Ibrahimovic Leer más

¿La falta de público ha afectado la relación del club con sus socios estratégicos?

Hemos llegado a un acuerdo con el que las partes están satisfechas y nos ha tocado hacer un esfuerzo. Si bien los sponsors fueron beneficiarios de una gran exposición cuando las circunstancias eran normales, ahora aun con exposición menor el fútbol sigue siendo una importante exposición y han coincidido en que no se van a alejar de un actividad que para ellos ha significado una inversión publicitaria rentable.

El presidente de la FEF, Francisco Egas, dijo que estaban estudiando la posibilidad para eliminatorias. ¿Ha charlado con él o alguien de FEF para reforzar la vuelta del público a los estadios?

No realmente, pero más que hablar con una institución deportiva, los clubes necesitamos información relevante que tienen instituciones públicas como el Ministerio de Salud y autoridad municipales y nacionales, que permitirían estudiar y analizar tener un reducido aforo en los estadios. Va a depender de ellos que podamos proponerles alguna idea.

La falta de taquilla no solamente sugiere una merma en este rubro, sino también por propietarios al estadio que pagan una alícuota, o la cuota societaria que debimos exentar.



¿Ha tenido alguna conversación con ellos?

Guardiola vs. Arteta: El maestro superó al alumno Leer más

No, no la hemos tenido. Estamos siguiendo como toda la humanidad las instancias que la pandemia nos sugiere, sabiendo que hoy se conoce un poco más de este virus, pero no todo tampoco.

¿Ha hablado con otros presidentes de clubes de este tema?

Sí, hemos conversado, pero lo que tenemos los clubes son aspiraciones, deseos de contar con un pequeño ingreso de público; pero estos no bastan frente a realidades y esas en definitiva las tienen con información, estadísticas y normas sanitarias las autoridades respectivas. Nosotros no disponemos de información o mecanismos que nos permitan evaluar la posibilidad de tener público en los estadios, ni en qué porcentaje. Es un hecho tan delicado que no nos permite hablar de realidades, pero sí de expectativas.

Usted prefiere hablar de hechos y no de conjeturas, ¿pero cree, personalmente, que pueda regresar el público a los estadios en este 2020?

No lo sé. Le explico mi opinión personal. Supongamos que información relativa a las condiciones sanitarias permita una devolución del público en cierto porcentaje. A partir de allí hay que determinar para cada estadio y cada localidad cuántas personas pueden caber. Esto va a demandar algunos meses de trabajo y con esto termina prácticamente el 2020. Creo que debemos planificar todo este aforo para iniciar la actividad el próximo año, siempre y cuando las autoridades sanitarias crean que estamos en condiciones de enfrentar la situación. Y seguramente el fútbol se organizará para que así sea. Habrá un período de planificación en cada escenario. En estadios será posible ese aforo y en otros no, porque todos salen por la misma puerta. Cada escenario tendrá su realidad.

Liverpool empata con Everton tras una decisión polémica del VAR Leer más

Se aprueba que vayan personas a centros comerciales cerrados, donde hay mayor riesgo de contagios, pero no a un estadio abierto. ¿Qué opina al respecto?

Es evidente que los centros comerciales o lugares cerrados sugieren una mayor posibilidad que los abiertos, pero no somos nosotros los autorizados de señalarlos de manera tan tajante. Me es muy difícil decir “esto se debe o puede hacer porque en otras actividades se está haciendo”. No quiero con mi comentario inducir a nadie a pensar que somos poco responsables. Carecemos de información que se requiere sanitariamente para concluir que esto es posible y hay que elaborar un protocolo de ingreso y evacuación de los estadios. La primera información no la tenemos. Y en cuando a la segunda, como Emelec, sí estamos preparados.

¿Han avanzado en un protocolo para la vuelta del público al estadio?

Estamos preparados para cuando definan que un porcentaje es viable. Respetando el distanciamiento de personas y que nos impediría salir con venta de taquillas, sino destinarlo a socios y propietarios.