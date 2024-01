FEF no tiene fecha de contestación al informe pormenorizado que exige Conmebol

Barcelona, El Nacional y Cumbayá son los tres clubes del fútbol ecuatoriano que no cuentan con una directiva reconocida por el Ministerio del Deporte.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) no tiene una fecha estimada para contestar el pedido de la Conmebol, que les exige un informe pormenorizado e individual de los clubes: Barcelona, El Nacional y Cumbayá, que, por no cumplir con la Ley del Deporte y meter a la ley ordinaria, no tienen una directiva inscrita en el Ministerio del Deporte.

Carlos Manzur, el vicepresidente de la Ecuafútbol, explicó a EXPRESO que esperan responder lo más pronto posible a la Conmebol, para que los tres clubes implicados puedan inscribir a sus respectivos directorios y plantillas antes de que inicie la fase 1 de la Copa Libertadores, el 2 de febrero; y la LigaPro, el 16 del mismo mes.

Ante este panorama, si Barcelona, El Nacional y Cumbayá no llegan a resolver sus problemas, que están sujetos al resultado de acciones de protección, corren el riesgo de no ser habilitados para competir oficialmente este año.

“Al Ministerio del Deporte se le notificó para que ellos hagan su informe, aunque todavía no hemos tenido respuesta de ellos. Aun así, el tema hoy solo depende de las acciones de protección. Sin que ellas se resuelvan no hay cómo avanzar (en la habilitación de los clubes). Esperemos que esto se resuelva por el bien del fútbol ecuatoriano”, aseguró Manzur.

El futuro deportivo de estos equipos depende de los amparos. En el Ídolo del Astillero se intenta impulsar la inscripción del grupo liderado por Antonio Álvarez en el Ministerio del Deporte, que hasta ahora se ha presentado como el presidente del club y hasta contrató jugadores.

En cuanto a El Nacional, la cartera del Estado inhabilitó a Lucía Vallecilla y designó a Fred Larreátegui como representante legal. Este último ya convocó a los socios a una asamblea general el próximo 29 de enero, en la que se llamará a elecciones previstas para la tercera o cuarta semana de febrero.

Y Cumbayá también está en una situación similar. El cuadro capitalino no cuenta con directorio reconocido, ni con representante legal, pero cumple sin problemas con los trabajos de pretemporada en espera de la decisión de las autoridades.

El Ministerio del Deporte ya trabaja en responder el informe que le solicitó la FEF, sin embargo, no tienen una fecha estimada en la cual enviarán el documento, según una fuente de la cartera del Estado.

Por otro lado, a través del departamento de comunicación de la LigaPro, este medio pudo conocer que esperarán el pronunciamiento oficial de la Conmebol para tomar una decisión en el caso de Barcelona, El Nacional y Cumbayá, que, entre ellas, podría ser que se queden sin competir si no arreglan sus problemas dirigenciales.

“Se debe esperar el pronunciamiento (de la Conmebol) para establecer cómo se actuará. Pueden ser muchas las variables, por eso que LigaPro no puede adelantarse a dar un pronunciamiento sobre el caso de estos tres equipos”, explicó el departamento de la LigaPro y, según su calendario, el torneo iniciará el 16 de febrero.

