FEDAK anuncia 2026 con rally internacional y más seguridad en Ecuador

La Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo prepara una temporada variada y de mucho movimiento

La Vuelta Automovilística al Ecuador es uno de los principales atractivos del año en el calendario del mundo tuerca local. En 2025 fue cancelada.

El fin de semana pasado, en el Club de Alto Rendimiento La Triana de Sangolquí, la Federación Ecuatoriana de Automovilismo y Kartismo (FEDAK) ofreció una jornada para premiar e integrar a los pilotos nacionales y sus familias por la temporada que culminó.

Los corredores de la Vuelta a la República, del Campeonato Nacional de Rally y de Circuitos, así como los del Rally Raid, Auto Cross, 4x4, Clásicos, Karting, entre otros, compartieron con pilotos destacados en las Seis Horas Bogotá y los Rallys de Dakar, España y Perú.

Marcelo Ron, presidente de la FEDAK, calificó el año pasado como “exitoso”, pues se ejecutaron todos los torneos previstos a nivel nacional y se aseguró un 2026 con carreras internacionales.

Pese a la suspensión de la Vuelta a la República, tras un fatal accidente en Ambato, durante la etapa en Tungurahua y, el sábado 15 de febrero, en Tena, una carrera 4x4, donde un coche perdió pista e impactó sobre aficionados, con seis heridos, el deporte tuerca no se detiene y más bien analiza la seguridad, como un ítem crucial por resolver.

“En tanto rigor y homologación de coches y pilotos estamos bien. El lío es el público, reacio con las normas para su ubicación segura. En rally se complica: pasa el carro “escoba” despejando la vía y debería quedar expedita. Pero la gente vuelve a lugares de riesgo”, precisó Ron, quien explica que en grandes rallies mundiales, por la misma razón, se dan accidentes similares.

Sobre ¿Qué hacer?, el dirigente responde: “Este año, si el público no responde a las normas, suspenderemos la competencia. Debemos hacer de la seguridad en ruta una responsabilidad de todos”, sentenció.

10 Horas Ecuador y la modernización de Yaguarcocha

El karting también tendrá espacio en el cronograma FEDAK. Archivo

Respecto a la competencia nacional de larga duración, el presidente de FEDAK habla de avances y aprendizaje. “Esa carrera dejó la vara muy alta, nunca se dio una similar en el país; a nivel gestión ni las “12 Horas Marlboro” fueron comparables. Resolvimos su cancelación tres veces, por los paros nacionales y el resultado exige superar ese desempeño”.

Entre los pendientes reconoce los servicios y la atención al público y a los pilotos. “Se debe mejorar el disfrute, hacer de Yaguarcocha una experiencia, así como dotar de mejores condiciones a la prensa”.

Justamente sobre Yaguarcocha, Ron hace una especificación. “Es un autódromo antiguo, sus espacios responden a necesidades de 30 años. Trabajamos para esa modernización que está direccionada en posicionar la pista entre las mejores de la región”.

Formato mundial de rally para 2026

Ron se anima por un 2026 memorable y enfocado a resolver las actuales carencias en las 12 Horas y la Vuelta a la República. “En cuestión de seguridad, habrá capacitación internacional a comisarios de rally y circuito. La Vuelta cumple con las normas internacionales, además contará con un director y comisarios extranjeros, certificados por la Federación Internacional del Automovilismo”, recalca.

Finalmente se revela que Ecuador será sede de un Campeonato Sudamericano de Rally Raid, mientras que el karting tendrá su torneo a nivel nacional. “Este año se largan las 12 Horas Ecuador y la Vuelta dará un salto cualitativo: se correrá bajo el formato mundial de rally”.

