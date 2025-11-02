FC Barcelona vs. Elche: hora y dónde ver en vivo el partido de LaLiga

El FC Barcelona recibe al Elche con la obligación de ganar para recortar distancia con el Real Madrid y recuperar sensaciones

El FC Barcelona afronta una nueva jornada de LaLiga con la presión de ganar y convencer. El equipo de Hansi Flick necesita reencontrarse con su mejor versión tras una racha irregular que lo ha dejado por el momento a ocho puntos del líder, el Real Madrid, vencedor del Clásico por 2-1. Los azulgranas solo han sumado tres de los últimos nueve puntos, y su agónica victoria ante el Girona (2-1) no ha disipado las dudas sobre el rendimiento colectivo.

El reto ahora pasa por imponerse este domingo 2 de noviembre, desde las 12:30 (hora de Ecuador) a un Elche que, pese a su reciente bajón, ha sido una de las revelaciones del campeonato. El conjunto dirigido por Eder Sarabia, visitará el Estadi Olímpic Lluís Companys con la ambición de dar el golpe y revertir una estadística adversa: nunca ha ganado en campo del Barcelona y no puntúa allí desde hace cincuenta años.

Flick encara el duelo con una plantilla aún castigada por las lesiones. En la enfermería permanecen Marc-André ter Stegen, Joan García, Andreas Christensen, Gavi, Pedri y Raphinha. A pesar de recuperar a Robert Lewandowski y Dani Olmo, la baja prolongada de Pedri —que además estaba suspendido— vuelve a condicionar la estructura del mediocampo. Marc Casadó apunta a ser su sustituto junto a Frenkie de Jong, mientras que Ronald Araujo podría rotar en defensa.

Otro foco de atención es el estado físico de Lamine Yamal. La joven estrella azulgrana sigue con molestias por una pubalgia y Flick planea dosificarlo según la evolución del partido. El técnico alemán espera que noviembre traiga menos sobresaltos físicos tras un octubre plagado de contratiempos.

Por su parte, el Elche llega a Barcelona en su peor momento del curso. Después de un arranque prometedor, con siete fechas invicto, solo ha sumado un punto en las tres últimas jornadas. Aun así, el triunfo copero del miércoles ha servido para recuperar sensaciones y repartir minutos entre los menos habituales.

Adam Boayar es una de las alternativas ofensivas del Elche. Marcial Guillén / EFE

Sarabia, que vivirá un duelo especial ante el club en el que fue asistente de Quique Setién, podrá contar con toda su plantilla por primera vez esta temporada. En su plan táctico destaca la pareja ofensiva Rafa Mir–Da Silva y la solidez defensiva de Affengruber y Bigas, mientras que Rodrigo Mendoza podría entrar en el mediocampo.

El encuentro también tendrá un matiz sentimental para los canteranos azulgranas Iñaki Peña y Héctor Fort, ahora cedidos al Elche, quienes buscarán brillar ante el club que los formó.

Datos claves del partido

Fecha: Domingo 2 de noviembre

Hora: 12:30 (de Ecuador)

Estadio: Olímpico Montjuic

Transmite: ESPN y Disney+

