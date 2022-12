Fase de Grupos: Sobrevivieron 5 campeones del mundo y hay selecciones de todas las confederaciones

Terminó la fase de grupos de la Copa del Mundo en Qatar y es determinante hacer una evaluación entera de todos las clasificaciones. Solo quedan 5 campeones del mundo en pelea y hay varias sorpresas. Jaime Macías, periodista tricolor en Qatar, hace una radiografía completa de lo sucedido, grupo por grupo.

Grupo A:

Países Bajos se quedó con el primer lugar del Grupo A y terminó sin derrotas. Noushad Thekkayil / EFE

Qatar siendo el peor anfitrión en la historia de los mundiales desvirtuó el grupo convirtiéndolo en un triangular. No hubo sorpresa en los clasificados. Países Bajos compite a partir de sus centrales mas que su peso en ataque. Senegal se posiblemente el equipo mas equilibrado del África subsahariana, con un medio campo en la elite europea capaz de competir ante la ausencia de 4 titulares, uno de ellos el mejor jugador de África, Sadio Mané.

Grupo B:

Inglaterra jugará los octavos de final contra la selección de Senegal. Friedemann Vogel / EFE

Inglaterra compitiendo por títulos no es una sorpresa, es parte del proceso desde la reestructuración de sus sistema formativo desde la creación de St.George Park en 2012. Pasó de carecer a sobrarle talento. Estados Unidos, con ciertos retoques en la convocatoria final y un medio campo envidiable dio un golpe de autoridad ante una completiva Irán y se repuso de haber sido la única del grupo que no logro vencer a Gales.

Grupo C:

El 10 y capitán de Argentina, Lionel Messi, espera alzar el trofeo de campeón del mundo. EFE

A pesar de arrancar con una de las mayores sorpresas en la historia de los mundiales, y que la liga saudí sea la mejor de Asia no explica la sorpresa, Argentina terminó ganando el grupo. El merito de Scaloni fue descifrar que el 11 que él imagino, el de la Copa América ya no era su mejor 11 y abrir corregir con los que se incorporaron al final, Mac Alister, Fernández, Álvarez, etc. El deterioro de la selección mexicana marcada por el poco recambio, y termina siendo eliminada por otra selección que más allá de Lewandowski, tiene poco que mostrar.

Grupo D:

La selección francesa es una de las candidatas a quedarse con el trofeo de campeón, como en 2018. Noushad Thekkayil / EFE

Francia es una seria candidata al título, la primera clasificada a octavos con un recambio total respecto al mundial pasado. Las ausencias le facilitaron el recambio a Deschamps sin ataduras emocionales al pasado, incluida la del Balón de Oro, Karin Benzema, porque así Francia es capaz de jugar el estilo que la hace fuerte. Australia es otra muestra del crecimiento del futbol asiático y además es el anfitrión camuflado del mundial, durante la eliminatoria fue local en Qatar, donde además jugo el repechaje. Un gran mérito de Arnold siendo una de las tres selecciones sin jugadores en las 5 grandes ligas europeas, incorporando nombres nuevos en la convocatoria final dejando fuera a su yerno. En cuanto a la selección danesa, parecía difícil para esta generación tener un tercer torneo consecutivo con gran protagonismo.

Grupo E:

La selección nipona se quedó con el grupo derrotando a los dos campeones del mundo, Alemania y España. Abedin Taherkenareh / EFE

Nadie ha gestionado mejor el primer mundial de 5 cambios que Japón, un equipo que no esta alineando a su mejor 11 sino que está cerrando los partidos con su mejor 11 y que en esa postura recibir el primer gol parece acomodarles el partido llevándo los partidos a un todo o nada. Alemania y España están en una posición similar, en la búsqueda de la polifuncionalidad ha desaparecido la funcionalidad y con esto la ausencia de posiciones especificas, ambas llegaron a alinear 7 mediocampistas en un mismo 11 y a pesar de dominar el juego desde lo estadístico no fueron capaces de hacerse fuertes en las áreas. La una clasifica porque fue capas de hacerle 7 goles a Costa Rica y la otra no, curiosamente Costa Rica todavía con 6 integrantes del histórico equipo del 2014, la única capaz de ganar a la ganadora del grupo Japón.

Grupo F:

La selección de Marruecos terminó invicta y con siete puntos ganó el grupo. Mohamed Messara / EFE

La gran sorpresa es el rendimiento de Marruecos, una selección que despidió a su entrenador al final de la eliminatoria y lo reemplazó con Walid Regragui, exitoso en la liga local y marcó el retorno de algunas estrellas europeas enfrentadas con el DT anterior. La duda con Croacia pasó por si los nombres nuevos eran capaces de relevar a nombres históricos como Subacic, Corluca, Rakitic y Mandzukic, y parecen estarlo, a diferencia de Bélgica la selección que mas nombres repite de la nomina del 2018, 16. Su eliminación no sorprende.

Grupo G:

La selección brasileña se quedó con el grupo, a pesar de perder en el último duelo ante Camerún. Abedin Taherkenareh / EFE

Brasil siempre es candidata y parece llegar al mundial en su momento óptimo, cosa que no le pasaba hace muchos mundiales, y la ausencia de Neymar no le viene mal. Muchas veces una súper estrella condiciona la colectividad y ante su ausencia Tite ha sido capaz de plasmar su idea basada en el equilibro. Desde 2006, Suiza siempre está, pero nos sigue debiendo el quinto partido. Serbia con una generación extraordinaria nos dejó a deber. Camerún se vuelve a casa con el consuelo de ser la primera selección africana en ganarla a Brasil en la Copa del Mundo.

Grupo H:

La selección portuguesa promete y no solo por Cristiano Ronaldo, sino por varios jugadores que lo rodean. Rolex dela Pena / EFE

Portugal ha mostrado una versión mejorada a la que tuvo en su camino al Mundial. Cristiano parece haber asumido el rol de potenciar una de las mejores generaciones del fútbol portugués y no que ella lo potencie a él. Korea del Sur se venía anunciando con una base local, siendo la K-League gran protagonista y a nivel local parece haber dado el salto de calidad que esperaba. Uruguay nunca estuvo a la altura.