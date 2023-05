“No hay plata”. Esa es la frase que viene siendo una constante para Fanny Villao en los últimos meses. Hace tres días llegó de disputar el Campeonato Panamericano de Surf en Panamá, junto a la selección ecuatoriana y, muy a pesar de lo que pueda pensarse, no descansó. A diario se levanta a las 06:00 para entrar al mar de su natal Montañita, en la provincia de Santa Elena, con el objetivo de estar a punto para el Mundial de Surf que se disputará en El Salvador, al que está clasificada, pero por recursos cumple serias probabilidades de no acudir.

Cinco veces campeona nacional de manera consecutiva y actual líder del ranking local en la categoría longboard damas, la deportista de 28 años decidió crearse una cuenta en la plataforma GoFoundMe para que cualquier persona o empresa pueda donar dinero y conseguir el objetivo Mundial, torneo que a su vez entrega cupos a los Juegos Panamericanos 2023, antesala de los Olímpicos del año próximo, en París.

“La situación es compleja, en reiteradas ocasiones me acerqué a la Federación Ecuatoriana de Surf para que me ayude con los gastos que implica una competencia de altos estándares deportivos como esta, pero la respuesta es la misma: no hay recursos”, comentó apenada, confirmando el reclamo que la semana pasada ya expuso el Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) sobre el retraso del presupuesto estatal del primer trimestre.

Fanny debe pulir su tabla con cera para que sus pies no resbalen de la misma.

El objetivo de Villao es dejar en alto el nombre de Ecuador, para ello ha proyectado recaudar en la campaña que lleva a cabo $ 3.000. Actualmente ha logrado juntar $ 575, dinero con el que ya aseguró la inscripción en la competencia y pudo conseguir un vuelo barato con varias escalas, pero aún necesita para pagar las tablas, el hospedaje y la comida.

“El tiempo se acorta, pero espero llegar a la meta”, dijo aún preocupada.

El Mundial de la ISA (Asociación Internacional de Surf, por sus siglas en inglés), no será cualquier competencia, pues más allá de tener a los mejores competidores de otros países, el torneo entregará la última chance de ir a los Juegos Panamericanos de Chile que se celebrarán entre octubre y noviembre de este año.

“Tengo muchas ganas de ir a un Mundial y hacer una buena participación para escalar así en el ranking y estar en los Panamericanos... quiero la medalla de oro”, sentenció.