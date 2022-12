Facundo Campazzo y su debut oficial en el Estrella Roja de Belgrado

El basquetbolista argentino Facundo Campazzo tuvo este domingo 25 de diciembre su estreno oficial en el Estrella Roja de Belgrado y dejó una grata impresión en la victoria de su equipo 86-57 frente al Borac por la Liga Adriática ABA.

Campazzo mostró un gran repertorio que generó la ovación del público. Pases de faja, una asistencia colosal y el doble sobre la chicharra tras una gran penetración, fueron algunas de las acciones que le valieron al argentino ser muy mencionado en las redes sociales. Facu completó una planilla con 11 puntos, 5 asistencias, 3 rebotes y 2 robos en los 19:09 minutos en los que estuvo en cancha.

En declaraciones a medios locales en la capital de Serbia que reprodujo Básquet Plus, el ex Dallas Mavericks de la NBA resaltó a su llegada que se siente “feliz de estar con este equipo y este entrenador (el prestigioso montenegrino Dusko Ivanovic). Nikola Jokic (el serbio que fue compañero suyo en Denver Nuggets) y Luka Doncic (el esloveno con el que compartió equipo en Real Madrid y los Mavericks) me ayudaron mucho para llegar aquí”, reveló.