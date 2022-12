El derbi londinense entre el Tottenham y el Brenford de este lunes 26 de diciembre la vuelta a la Premier League, tras Qatar 2022 en el que no estará el defensa argentino Cristian Romero y el portero francés Hugo Lloris (foto), quienes no serán considerados por el técnico de los spurs Antonio Conte.

Felipao, Enner Valencia, ni Moisés Caicedo descansaron en Navidad Leer más

El preparador transalpino decidió prescindir de los futbolistas que disputaron hace solo ocho días la final del Mundial a pesar de tener que dejar al margen del partido de la decimosexta jornada al uruguayo Rodrigo Bentancur, quien tiene que cumplir un encuentro de sanción, y del brasileño Richarlison que se lesionó en Catar. Es duda, además, su compatriota Lucas Moura, casi recuperado de una dolencia en el tendón.

Conte no ocultó su insatisfacción por los escasos días de descanso entre el final del Mundial y el reinicio de la Premier. "No estoy feliz". Y por eso ha optado por no recurrir ni a Lloris ni a Romero. "Es cierto que hemos tenido a doce jugadores en el Mundial y eso es buena señal. Pero cuando tienes a tantos futbolistas en un torneo en medio de la temporada, la condición física luego no es la mejor".

El cuadro de Antonio Conte retoma la competición desde el cuarto lugar y después de haber firmado una leve recuperación en su último partido tras ganar al Leeds después de perder tres de los cuatro choques anteriores. El conjunto local de Thomas Frank, por su parte, está acomodado en el ecuador de la clasificación.