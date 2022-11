El francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), segundo en el Mundial de MotoGP, por detrás de Francesco Bagnaia, calificó entre “ficticio y esperanzador” su rendimiento descollante en el primer día de pruebas del Gran Premio de la Comunidad Valenciana de este fin de semana.

“Desde Alemania no consigo una victoria, así que debo esperar; quiero hacerlo lo mejor posible para intentar luchar por eso el domingo”, precisó este viernes 4 de noviembre el motociclista.

De su rival por el título, señaló: "Si está más nervioso mejor, y más se pondrá cuando se vaya acercando la carrera, que es lo normal. Y por supuesto, a más nervioso esté, mejor para mí, pero yo tengo un objetivo claro, porque no puedo acabar el quinto".

"Tengo una misión que no es muy fácil, sabemos los problemas que tenemos con la moto, y tengo que estar concentrado en una cosa, que es luchar por la victoria y tampoco puedo estar durmiendo, tengo un objetivo, y siendo honesto no tengo ninguna presión, aunque también es un peso tener que decir 'victoria o nada'. Pero me lo tomo de otra manera que si fuera mitad de campeonato", explicó el piloto de Yamaha.