Fabián Bustos considera que Barcelona debe ser "efectivo en la altura"

Fabián Bustos DT de Barcelona, está invicto y con el puntaje perfecto al sacar 9 de 9 puntos en el grupo C de la Copa Libertadores, pero en Santa Cruz, Bolivia a 24 horas de enfrentar a The Strongest, donde el equipo está concentrado y el martes 11 de mayo viajará hasta La Paz, donde su equipo nunca le ha ganado al elenco boliviano.

Las fortalezas de Barcelona para su marca perfecta en la Copa Libertadores Leer más

Bustos a pesar que es el puntero y tiene 9 unidades y su rival no tiene puntos, expresó que es un desafío jugar ante el tigre boliviano.

Aquí les tenemos las mejores frases en la previa del encuentro.

1.- "Intentaremos sumar y hacer nuestro juego en La Paz, pero no creo que se defina el grupo".

2.- "Para hacerle daño al The Strongest debemos ser efectivos en la altura, con transiciones rápidas, paredes y triangulaciones".

3.- "Hemos hecho buenas presentaciones en Copa, eso nos da confianza, pero no asegura nada.

4.- "Esto es un desafío diario, ante The Strongest debemos hacer un buen partido y volver a justificar por qué estamos arriba en la tabla".

Barcelona vs. Emelec: El partido inmortal, sin espacio en mayo Leer más

¡Listos para la #LibertadoresBSC! 💪

Acabó la práctica en Bolivia y mañana partimos a La Paz para medir al @ClubStrongest 🇧🇴⚽️#VamosÍdolo 🟡⚫️ pic.twitter.com/sSkLYshQyp — BARCELONA S.C. (@BarcelonaSC) May 10, 2021

5.- "No es un partido fácil, la altura está ahí y no es una altitud a la que estemos acostumbrados, pero no ponemos excusas, vamos partido a partido"

6.- "Buscamos ganar en la altura. Sabemos que no podemos jugar igual que en casa, sino dosificando y manejando la pelota el mayor tiempo posible".

7.- "Con posesiones largas y esfuerzos colectivos, no individuales".