Barcelona vs. Emelec: El partido inmortal, sin espacio en mayo

El partido inmortal o el partido que no se deja jugar. El Clásico del Astillero ha tenido tres cambios de su fecha original. Según el primer fixture que presentó LigaPro estaba para el domingo 2 de mayo, por decisión del mismo ente, se modificó al 1 de mayo. Un día antes, el mismo fin de semana, no hay drama.

Pero los problemas en la programación empezaron cuando el COE Nacional, hacia unas semanas, suspendió toda actividad los fines de semana, situación que obligó a que LigaPro moviese la fecha, del 1 al 8 de mayo.

Parecía que nada iba a detener a los futboleros, esta semana, a vibrar con el partido más tradicional de nuestro balompié, pero no fue así.

Luego de las protestas sociales en Colombia que forzaron a Conmebol a mover el partido de Emelec, LigaPro, nuevamente, se vio atado de manos y forzado a cambiar la fecha del Clásico del Astillero.

Se buscará la fecha para el Clásico del Astillero. Lo único que sabemos es que será después del 27 de mayo, antes es imposible. David Constante, dirigente de LigaPro

EXPRESO conversó con el presidente de la LigaPro, Miguel Ángel Loor y analizó el contexto que manejan para cambiar la fecha del choque entre amarillos y azules.

“El tema es complicado porque afecta el calendario y si no ajustamos las fechas lo más rápido posible antes de la Copa América, posterior a esta podemos tener los mismos problemas y ahí sí complicarnos para terminar el torneo en el 2021. Lo prioritario es terminar la primera etapa lo más pronto posible, veremos cómo hacer eso, vamos a trabajar fuertemente para lograrlo y ver la forma. Cualquier decisión que se tome, estoy seguro que no va a satisfacer a todos, pero siempre se va a priorizar la competencia justa y que el torneo se pueda terminar”, dijo.

Si bien este cambio en el calendario complica a LigaPro y su cronograma, sin duda también es un problema para los clubes: primero porque este duelo se puede considerar como una final, ya que ambos están en la cima de la tabla y todo parece que se mantendrá así. Y segundo, porque si colocan el partido para el 2 de junio (fecha libre para ambos en una agenda tremendamente ajustada) podrían medirse con algunas bajas, ya que el 3 de ese mismo mes, Ecuador visita a Brasil por eliminatorias.

Aquiles Álvarez, vicepresidente de Barcelona Sporting Club, fue contundente al hablar de esta alternativa, aunque prefiere evitar anticipar escenarios especulativos.

“Nuestra postura es que el reglamento es claro y así tocó. No nos quejamos, esperaremos la reprogramación de esa fecha sin ningún problema en Barcelona. Por ahora estamos enfocados en el duelo contra The Strongest y luego 9 de Octubre. No podemos hablar de supuestos, hoy no está confirmada la fecha, pero igual te digo que para Barcelona es prioridad ganar la etapa con equipo completo”, explicó Álvarez.

Nassib Neme, presidente azul, a la espera de que se decida la nueva fecha del Clásico, pondera la importancia de los duelos inmediatos, ambos por Copa Sudamericana.

“Hoy estamos 100% enfocados en los partidos desafiantes de Copa Sudamericana frente a Tolima y luego frente a Bragantino. Solo en eso estamos pensando y enfocados. Solo nos sirve rematar primeros en el grupo y sabemos de la dificultad que el rival de mañana (este viernes 7 de mayo) y del próximo martes representan”, agregó.