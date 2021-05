Esposa de Esteban Andrada, enojada porque el golero de Boca se quedó en Ecuador

El golero de Boca Juniors, Estaban Andrada, no pudo regresar con la delegación xeneize a Argentina, luego de caer en Guayaquil ante Barcelona por la Copa Libertadores, el 4 de mayo, debido a que dio positivo al coronavirus, por lo que deberá permanecer en cuarentena en suelo ecuatoriano, durante 14 días.

Pero esta situación le cayó muy mal a Nerina Galasso, esposa de Andrada, quien se mostró enojada, al enterarse que el golero argentino se tendría que quedar por más tiempo fuera del país.

Nerina Galasso utilizó su cuenta de Instagram, para reclamar a los dirigentes de Boca, quienes según ella no le dieron "las respuestas esperadas".

"Tengo los ovarios inflados de esperar. ¿Qué espero? Que termine el partido y ver cómo todos se vuelven? No se les cae una idea! Nadie se hace responsable", arremetió Galasso.

Una de las publicaciones de la esposa del meta xeneize. Archivo

Pero tras la derrota ante el elenco amarillo, la esposa de Andrada siguió sin obtener respuesta sobre la situación del golero. "Respuesta que recibimos... Estamos viendo. Estamos hablando. BRILLANTES".

Al final, tras observar que toda la delegación xeneize estaba saliendo de Ecuador, Galasso acotó: "Vergüenza. Falta de respeto. Ingratos. Se cagan en él y en nosotros. MERCENARIOS".

Por su parte, el estratega de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo indicó que esperan que Andrada pueda salir lo más pronto posible de Ecuador.

Fabián Andrada, arquero de Boca, dio positivo en la prueba de COVID-19. Cortesía

“Espero que termine bien lo de Esteban, es necesario que vuelva a nuestro país, no es justo, no es alguien que viene de paseo ni nada, sino viene a trabajar por la Libertadores, y son situaciones que hoy pasan. No es bueno que pudiendo salir de Ecuador, no pueda entrar a la Argentina. En definitiva, buscaremos todo lo mejor y de la mejor manera, cumpliendo los requisitos sanitarios como corresponden", dejó saber Russo.