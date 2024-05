F1: Max Verstappen refuerza el lidertado en Gran Premio de la Emilia-Romaña

El triple campeón del mundo neerlandés Max Verstappen (Red Bull) reforzó su liderato en el Mundial de Fórmula Uno al ganar el domingo 19 de mayo, después de resistir la embestida final del inglés Lando Norris (McLaren), en el Gran Premio de la Emilia-Romaña, el séptimo del año.

Una prueba tras la cuál el mexicano Sergio Pérez -compañero de equipo del ídolo deportivo de los Países Bajos-, que fue octavo, le tuvo que ceder el segundo puesto del certamen al monegasco Charles Leclerc, tercero en el Autódromo Enzo e Dino Ferrari de Imola (Italia).

Ángel Mena: "El próximo año me gustaría estar en Emelec" Leer más

Verstappen, de 26 años, logró su quincuagésima novena victoria en la F1, la quinta de la temporada, tras un apretadísimo final en el que contuvo a Norris -ganador hace dos semanas en Miami (EEUU)-, en una carrera en la que Leclerc (Ferrari) subió al podio ‘en casa’.

Tras completar una carrera sin grandes sobresaltos la carrera se resolvió de forma realmente emocionante cuando, en el tramo final, al RB20 de ‘Mad Max’ se le comenzaron a desgastar los neumáticos.

A falta de dos giros, un segundo y tres décimas separaban a Norris de la gloria. Pero Verstappen es mucho Verstappen. De ahí ya no bajó la diferencia. Y el astro neerlandés se anotó la primera prueba del curso disputada en Europa.

El piloto de Red Bull Racing Max Verstappen de Holanda en acción durante el Gran Premio de Fórmula uno 1 de Emilia Romagna en Imola, Italia. efe

‘Mad Max’ volvió a subir a lo más alto del podio. Y, con más o menos emociones, seguirá apuntando a un cuarto título mundial seguido.

Así fue el espectacular gol de Moisés Caicedo desde medio campo Leer más

“Estaba patinando realmente mucho; y vi que Lando se estaba acercando. No me podía permitir cometer demasiados errores. Por suerte, no fue así; y por supuesto que estoy súper contento por haber ganado”, afirmó Verstappen.

RELACIONADAS Los jugadores de Cumbayá reclaman los sueldos que les adeudan

Agregó que “no fue sólo al final, tiré a tope durante toda la carrera”. El astro neerlandés lidera el Mundial con 161 puntos, 48 más que Leclerc, que ahora mejora en seis a ‘Checo’.

Siguiente parada, dentro de siete días: en el ‘glamour’ de Mónaco; sede de la carrera más icónica del año; en las muy estrechas calles del principado de la Costa Azul.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!