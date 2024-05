Neisi Dajomes y Angie Palacios, sin visas ni equipo completo

A 68 días del inicio de París 2024, la campeona olímpica Neisi Dajomes y su hermana Angie Palacios, candidatas a medalla, no han podido cumplir su preparación cómo la habían planificado. Debían estar en España a inicios de mayo, pero las visas no han sido emitidas y su equipo multidisciplinario no ha sido contratado.

“¿Así se consiguen medallas de oro?”, se pregunta el entrenador Alexei Ignatov, a quien le atormenta que “nuestras rivales colombianas, por ejemplo, ya están en España hace un mes”. El especialista ruso, que ya ganó con Neisi la medalla de oro en Tokio, no puede creer que, otra vez, no tengan las condiciones necesarias antes de una cita olímpica.

Al ministro del Deporte, Andrés Guschmer, le escuchó decir que los deportistas de alto rendimiento son superhéroes. Indignado compara: “Somos como los héroes caídos de una guerra, no sobreviven. Nosotros seríamos los héroes caídos del deporte, por lo que estamos pasando”.

Ignatov cuenta que todas las deportistas que estarán en la plataforma de París ya se encuentran en sus bases de entrenamiento. Él, mientras tanto, no tiene un gimnasio que cubra todas las necesidades para su planificación, pues dice que lo ideal en este momento sería entrenar a doble jornada diaria.

El espacio que adecuó la Universidad San Francisco para este ciclo olímpico les ha sido de gran ayuda, pero con los Juegos tan cerca, requieren absoluta concentración y no todas las veces la tienen, debido al flujo de estudiantes que usan instalaciones contiguas o incluso buscan fotografiarse y conocer a las deportistas.

Alexei Ignatov (i) supervisa los entrenamientos de Neisi Dajomes (c) y Angie Palacios (d). HENRY LAPO / EXPRESO

Por eso en la última semana, el entrenador aprovechó que el gimnasio de Concentración Deportiva de Pichincha no estaba concurrido, debido a una competencia nacional en Guayaquil y llevó a las chicas a entrenarse allí. Desde el lunes 20 de mayo, en cambio, volverá a la universidad, pues no habrá clases.

Esa dinámica le resulta incómoda. No quieren ser héroes, solo piden la preparación idónea. Para ello, al regresar del Mundial de Tailandia, donde Neisi consiguió la clasificación a los Juegos Olímpicos y su hermana Angie la oficializó, se reunieron con el ministro. Él les ofreció que en una semana tendrían a todo su equipo multidisciplinario contratado. Ha pasado un mes y no se ha cumplido esa promesa.

Ignatov mantiene contrato laboral con la Federación Ecuatoriana de Pesas, pero en el día a día las pesistas necesitan, además, un masajista y un fisioterapeuta. Incluso, lo ideal sería contar con un asistente técnico para el entrenador. Nada de eso proveen las instituciones deportivas y las chicas no creen que, finalmente, les vayan a cumplir.

Lo que no puede esperar más y que desespera al entrenador es salir de Ecuador. “Los centros de alto rendimiento están todos cerrados, no tenemos más opción de ir al extranjero”, detalla. El plan era estar en España, pero no lo han podido hacer al no obtener todavía las visas.

Las halteristas se preparan para los Juegos Olímpicos París 2024. GUSTAVO GUAMÁN / EXPRESO

“Hemos pedido que nos atiendan como un grupo, de emergencia podemos decir, con las cartas de la Federación y del ministerio, pero estamos cumpliendo tres semanas desde que ingresamos los documentos”, cuenta el entrenador.

El problema radica en que los requerimientos cambiaron por parte de la Embajada de España y por más que ingresaron el trámite de manera prioritaria, para lo cual incurrieron en gastos con una agencia, los papeles no salen en menos de tres semanas.

Eso es lo que les han explicado y no tienen más remedio que esperar, pero, según explica Ignatov, un día más sin salir del país, es un día de ventaja que entregan a las rivales.

