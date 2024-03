Alexei Ignatov, al 'rescate' de Neisi Dajomes y Angie Palacios

El 1 de agosto de 2021, Neisi Dajomes ganaba la histórica medalla de oro en Tokio 2020+1 y tras bastidores festejaba con mesura una persona clave en este logro. El entrenador ruso Alexei Ignatov fue quien preparó a la halterista tricolor y a su hermana Angie Palacios para conseguir su máximo potencial para la cita olímpica.

Tras la presea dorada de Neisi y el diploma olímpico de Angie, y los homenajes que recibieron las deportistas, Ignatov mantuvo el perfil bajo que lo caracteriza y regresó a su natal Rusia para cuidar a su madre.

Después de trabajar tantos años juntos decidieron separar sus caminos para oxigenarse. Alexei disfrutó junto a su madre, mientras que las tricolores de los merecidos reconocimientos por su actuación en Tokio.

“Hace un año y tres meses me fui a Rusia, tenía que resolver problemas y además tuvimos unos roces con Neisi, normales de la convivencia de tantos años. Para dejar el ambiente con tranquilidad, decidimos separarnos un tiempo”, contó el entrenador.

Ya con la vuelta a los trabajos con miras a París 2024, las hermanas Dajomes - Palacios empezaron a sentir vacíos en su preparación que quedó en manos de Walter Llerena, quien junto a Ignatov las formó desde pequeñas, y tomaron la decisión de contactar a Alexei.

“Después de la competencia en Cuba, en mayo de 2023, Neisi me llamó para conocer mi situación y al siguiente mes me comentó que tiene problemas en las rodillas al igual que Angie. Me pidieron que regrese, y les dije que si me enviaban el pasaje me regresaba para ayudarles”, relató Ignatov.

El 6 de enero de 2024, el especialista ruso ya estuvo en Quito y dos días después retomó el control de la preparación de las halteristas. “Nuestro reencuentro empezó con un abrazo muy fuerte y después directo a los planes para conseguir los objetivos”.

El primer análisis de Alexei fue que debían empezar desde cero con las tricolores. “El estado de sus rodillas era deplorable. Ya llevamos más de dos meses haciendo recuperación con unos equipos que traje, buenos entrenamientos”, que ha hecho que los problemas en Neisi y Angie desaparezcan con lo que pueden demostrar su potencial en las competencias.

La primera prueba fue en el Campeonato Panamericano a finales de febrero, en Venezuela, donde las hermanas dominaron sus categorías.

Ignatov tiene claro que el panorama de las hermanas es opuesto. Mientras Angie tiene asegurado su boleto a la cita en Francia, Neisi tiene una última oportunidad en el Mundial a desarrollarse desde el 31 de marzo en Tailandia, para conseguir su cupo, en una dura lucha con su compatriota y amiga, Tamara Salazar, quien al momento tiene mejores marcas.

Ignatov (c) cuida hasta el último detalle de los entrenamientos de las deportistas. HENRY LAPO / EXPRESO

“Es la última oportunidad para Neisi para clasificar a París. En Caracas cumplimos con el arranque, nos quedamos con deuda en el envión. En Tailandia queremos cumplir con este reto. Tenemos un reto muy grande en el Mundial donde creo que nos va a ir bien”, comentó el entrenador.

Alexei ahora también trabaja con la tranquilidad de al fin contar con un contrato con la Federación Ecuatoriana de Levantamiento de Pesas, algo que antes era solo un sueño. Esto le permite tener una estabilidad económica y también poder contratar a una vecina para que cuide de su madre, en Moscú, mientras está enfocado en volver a tener a Neisi y Angie en el nivel más alto.

“Tener buenas relaciones entre todos por el bien del deporte ecuatoriano es clave. En el Panamericano pude conversar con el presidente de la federación y llegamos a acuerdos como tener un contrato fijo. Lo tomo como un reconocimiento a mi carrera como entrenador que ha estado relacionada a los momentos históricos del levantamiento de pesas de Ecuador”, indicó.

Agregó que si no se contaba con este respaldo igual hubiera seguido trabajando con Neisi y Angie “por el amor a nuestro oficio, disfrutamos del proceso y así los resultados llegan. No dejaremos de soñar”.

EQUIPO COMPLETO

Neisi y Angie cuentan con un equipo multidisciplinario que también brinda soporte a Germán y Jéssica, los hermanos menores de las halteristas. HENRY LAPO / EXPRESO

Uno de los anhelos de Alexei Ignatov era contar con un equipo multidisciplinario para la preparación de Neisi Dajomes y Angie Palacios, algo con lo que contaron a cuenta gotas en el camino a Tokio, donde pese a estas limitaciones, dieron grandes alegrías al país.

Actualmente, el especialista ruso cuenta con el venezolano Garniel Llerena Machado como segundo entrenador, Carlos Moreno de fisioterapista y Ana Carolina Lara como psicóloga. “Mi meta era siempre tener un equipo de trabajo para también poder enfocarnos en los nuevos talentos y ahora se hizo realidad”, afirmó Ignatov, quien también buscaba alguien en quien dejar sus conocimientos para que siga su legado cuando decida retirarse y Llerena Machado fue el elegido.

El especialista llanero además de ayudar en las prácticas de Neisi y Angie, está a cargo de la preparación de Germán y Jéssica, los más pequeños de los Dajomes Palacios. “Llego a apoyar a que las chicas puedan clasificar a los Juegos Olímpicos, vamos por buen camino. Hemos formado una gran familia, nos llevamos muy bien, cada cual desde su función aportar un granito de arena”, señaló Garniel.

Lara, en cambio, se sumó al equipo como apoyo de parte de la Universidad San Francisco de Quito, donde las halteristas entrenan y cumplen sus estudios gracias a una beca. “La chicas tienen una fortaleza mental increíble. Su foco está en mejorar sus marcas, en volver a unas olimpiadas, tienen las metas claras y eso es importante”, resaltó Ana Carolina.

