Los jugadores de Cumbayá reclaman los sueldos que les adeudan

Los jugadores de Cumbayá aseguran que no se pueden concentrar para disputar los partidos, debido a las deudas

Los jugadores de Cumbayá aseguran que no se pueden concentrar para disputar los partidos, debido a las deudas.

Los jugadores de Cumbayá viven una situación difícil en lo personal y profesional. En vez de estar concentrados para jugar los partidos de la LigaPro, pasan ‘craneando’ cómo ganar dinero porque no tienen para la comida de sus familias, el transporte diario o pagar los arriendos de sus hogares.

(Te invito a leer: Aragón asegura que Kaviedes debe "recobrar el control de su vida")

Y esto, debido a que el club, liderado por el representante legal temporal Roberto Bonifaz, quien fue designado por el Consejo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) el pasado 6 de febrero, les deben sueldos y los premios, los cuales se vienen acumulando desde enero.

En exclusiva con EXPRESO, los futbolistas Rommel Tapia, Darwin Suárez y Luis Gustavino revelaron las necesidades que pasan para preparar los juegos.

Una escena repetitiva en las prácticas, que las realizan por las mañanas (los días según el cronograma de los partidos), es que algunos lloren porque han asistido sin desayunar o por la preocupación de no tener dinero para cubrir las necesidades de sus familias, dijo Rommel Tapia.

Barcelona: Joao Rojas, frenado por las lesiones Leer más

“El martes pasado (14 de mayo), después del entrenamiento, varios compañeros se pusieron a llorar porque lamentablemente no habían desayunado por la falta de dinero, tampoco tenían para la comida de sus familias. Los extranjeros también están complicados, porque ni siquiera tienen para recibir a sus familias”, acotó Tapia.

Ante las necesidades, el viernes 10 de mayo, que Cumbayá visitó Deportivo Cuenca, por la fecha 12 de la LigaPro, los jugadores protestaron. En el inicio del juego, le dieron la espalda al balón y se quedaron parados por un momento.

“Al menos, luego de eso le pagaron parte de la deuda a un compañero para que pueda sacar a su papá de la clínica, en Esmeraldas. Y a otros compañeros les abonaron algo para que no los dejen en la calle, porque estaban atrasados en los alquileres de sus casas”, agregó Tapia.

En agosto de 2023, el Ministerio del Deporte aceptó una petición de recurso extraordinario de revisión, que dejó sin efecto el registro de la directiva del curso 2022-2026, presidido por Diana Morales. Tras revisar el acta de inscripción encontraron inconsistencias en las firmas.

La cartera del Estado informó de las irregularidades a la FEF, que, en uso de sus atribuciones y de la no interferencia de terceros en los equipos, según demanda la FIFA, regulador del fútbol mundial, elaboró un reglamento para regularizar los clubes, que sirvió para intervenir a Cumbayá, Barcelona, Deportivo Quito y El Nacional.

(Te puede interesar: Rorys Aragón pide a Pedro Ortiz para la selección ecuatoriana)

En base a esto, el 6 de febrero de 2024, el Consejo de la FEF designó a Roberto Bonifaz como el representante legal temporal de Los Leones.

“Tenemos un representante de la FEF, pero nos ha traído problemas. Nos deben el sueldo y los valores de los premios no hemos recibido nada este año. Y lo único que nos dice el representante es que no hay dinero porque LigaPro no ha pagado los derechos de televisión”, manifestó Tapia.

Y acotó: “Por suerte, los líderes del equipo, como Juan Carlos Paredes, ayudan a los que más necesitan ahora. El técnico Norberto Araujo también es importante porque nos apoya y se acopla a nuestras limitaciones, incluso, a pesar de que también es afectado con su sueldo, nos suele llevar algo de comer”.

CUIDAN SU TRABAJO

Darwin Suárez contó que, previo al choque con Deportivo Cuenca, los jugadores y el cuerpo técnico valoraron la idea de no presentarse al juego. Sin embargo, desistieron del plan para no manchar su imagen.

“El profe nos aconsejó que no manchemos nuestra carrera y nos mantengamos en la línea de la ética. Aunque no tenemos cabeza para concentrarnos, somos profesionales y cumplimos. Este domingo (hoy) jugamos contra Barcelona y no sabemos con qué ganas lo haremos. Es difícil encarar los partidos”, declaró Suárez.

El técnico Norberto Araujo (i) suele llevarles comida a sus dirigidos. Henry Lapo

Además, Suárez reveló que por las tardes dicta clases en una escuela de fútbol para ganar dinero.

“Quienes dependemos económicamente de esta profesión nos hemos visto perjudicados para poder cumplir con nuestros hogares. Igual trato de llevar el sustento a mi hogar, no puedo decirle a mi familia que no podemos comer porque no nos han pagado. Tampoco puedo dejar que nos saquen de nuestra casa”, dijo apenado.

A PUNTO DE QUEDARSE EN LA CALLE

Luis Gustavino y su esposa también han pasado con la preocupación de “quedarse en la calle”, debido a que se han atrasado en el pago del arriendo de su domicilio.

Noche Amarilla con un Barcelona de básquet mega reforzado Leer más

“Me atrasé con el arriendo y la propietaria me pidió que lo desocupe, dos meses le debía. Después de rogarle a la directiva como tres semanas me dieron para pagar un mes, el de abril. Todo es crítico porque uno también tiene que comer y familia que mantener. Por suerte tengo una excelente mujer que me está ayudando”, contó.

El defensor destacó que buscan sacar al equipo del fondo de la tabla de posiciones, Cumbayá ocupa el puesto 13, con 11 puntos, pero no se pueden concentrar.

“Yo paso pensando cómo solventar los gastos de mi familia (viven en Esmeraldas), de la cual soy el pilar, aun así, trato de ser profesional. Estamos afectados en la parte mental y así no podemos mostrar nuestra mejor versión. Esta fecha (hoy) tenemos un partido importante contra Barcelona y no hay cabeza para pensar en el juego”, finalizó.

"SI LIGAPRO PAGARA NO HABRÍA PROBLEMAS"

El representante del club, Roberto Bonifaz, en conversación con EXPRESO, aceptó que a los trabajadores administrativos y jugadores se les adeuda los dos últimos meses (abril y mayo) y, en el caso de los futbolistas, todos los premios.

Sin embargo, Bonifaz aseguró que la deuda no es causada por su administración, que inició el pasado 6 de febrero, tras la designación del Consejo de la FEF, sino porque la LigaPro no ha cancelado los valores por derechos de televisión.

“En febrero nos reunimos y les expliqué todo. Incluso, acordamos que si LigaPro pagaba los ocho meses que debe no habría más problemas y los premios se iban a pagar con la taquilla del partido con Barcelona (hoy), pero esto se daría si LigaPro pagaba y no lo ha hecho”, manifestó Bonifaz.

El 9 de mayo se realizó el Consejo de Presidentes porque GolTV, dueño de los derechos de transmisión del torneo, adeuda valores y, según Bonifaz, GolTV aseguró que en tres semanas daría una respuesta.

A pesar de que les adeudan los sueldos, los futbolistas no han faltado a las prácticas y partidos. Henry Lapo

“A Cumbayá le deben unos setecientos mil dólares, que representan casi el noventa por ciento del presupuesto anual del club. Si LigaPro pagara mes a mes no habría deuda con los jugadores”, agregó Bonifaz.

Sobre la intervención a Cumbayá, indicó que ya tiene el informe final y “en los próximos días” se los entregará al Consejo de la FEF para que, en conjunto con el Ministerio del Deporte, tomen una decisión.

“El proceso se alargó porque se hizo peritaje a las actas de inscripción de 2023, que reposa en el club, y las de 2017 y 2019, que reposan en el Ministerio, y se encontró inconsistencias en las firmas de registro de nuevos socios. El informe del perito, que lo entregó el 19 de abril, indica que varias firmas fueron hechas por el mismo brazo ejecutor”, reveló.

Y acotó: “Lo que está en disputa es la base societaria y el padrón electoral, el cual no existe, el club no tiene socios debidamente registrados, por eso que no se podía llamar a elecciones”.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!