Aragón asegura que Kaviedes debe "recobrar el control de su vida"

Tras haber salido de la clínica de rehabilitación en la que estaba, el entorno de Jaime Iván Kaviedes se ha mantenido lleno de rumores y afirmaciones sobre su actualidad. Situación a la que el exportero de Emelec Rorys Aragón afirmó que ve necesario que el Nine despeje cuál es la realidad.

“Está bien que aclare, porque hay personas que en algún momento dijimos lo que no es, y me incluyo, porque hemos recopilado la información de fuentes que nos parecieron confiables, pero no han sido así”, empezó diciendo Aragón a EXPRESO.

El exarquero eléctrico aseguró que prefiere que Jaime Iván hable y “nos deje mal a todos”, además, que “por el bien de él pueda recobrar el control de su vida, hablando sobre su adicción a las drogas”.

Rorys expresó su deseo de bienestar para el exseleccionado mundialista y que su restauración sea permanente.

“Que nos cierre la boca a todos con lo que él pueda decir y de aquí en adelante con lo que pueda hacer. Que pueda mantenerse en recuperación activa el resto de su vida y así no darle razón a los que hemos opinado sobre él”, manifestó Aragón.

Asimismo, Rorys reveló que el dinero recaudado tras el partido benéfico y en homenaje a Kaviedes, realizado en Santo Domingo el pasado 16 de marzo, “no fue entregado”, como supuestamente se comentó en redes sociales, luego de haber sido requerido por la exfigura del fútbol ecuatoriano.

Hace unos días, Kaviedes publicó un video en su cuenta de Instagram, en el que indica que continúa con su recuperación y que asiste a un centro de rehabilitación de personas con problemas de consumo de alcohol y drogas, ubicado en Paute, Azuay, llamado Renacer.

“Sigo mi proceso, salí del sitio donde estaba, ahora estoy en una clínica, donde es mi casa”, dijo el Nine en el video, afirmando que ahora está en un “verdadero tratamiento”.

El exjugador dijo que está consciente que su proceso “va a hacer para toda la vida” y que acudirá “un año y un día” a dicho lugar, en el que tendrá que hacer un reporte diario y, además, compartir sus experiencias con los otros integrantes del centro de rehabilitación.

