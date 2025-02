Explosión Azul: Miguel Ángel Loor de LigaPro advierte sobre la violencia

Lo que debía ser una noche de celebración en la Explosión Azul 2025 terminó en desorden y polémica. El Clásico del Astillero entre Emelec y Barcelona quedó suspendido a los 58 minutos, luego de que el gol de Octavio Rivero desatara incidentes en las gradas. Objetos lanzados al campo de juego y bengalas encendidas obligaron al árbitro a dar por finalizado el encuentro en el estadio George Capwell.

La reacción de la LigaPro no tardó en llegar. Miguel Ángel Loor, presidente del organismo, se pronunció enérgicamente en contra de la violencia y criticó a los responsables de los disturbios.

Miguel Canales

MIGUEL ÁNGEL LOOR NO SE QUED´Ó CON NADA

Combatimos la piratería (ROBAR), proponemos un producto con contenido audiovisual de primera haciendo un esfuerzo económico importantísimo y hay quienes critican y se ponen hasta bravos.



Proponemos el FAN ID para sacar a los desadaptados (de TODOS los equipos) y hay quienes… — Miguel Angel Loor (@miguelloor) February 12, 2025

"La brutalidad de no entender: una cosa son los fuegos artificiales, espectaculares. Otra cosa son los proyectiles que pueden matar gente. El día que entiendan la diferencia, comprenderán la gravedad del problema. No basta con decir ‘ojalá no pase una desgracia’… ¿Saben por qué? Porque ya ha pasado", expresó Loor.

El directivo también defendió las medidas que la LigaPro ha impulsado para mejorar el fútbol ecuatoriano y combatir la violencia en los estadios. "Proponemos el FAN ID para erradicar a los desadaptados (de todos los equipos) y hay quienes critican y se oponen, incluso clubes", señaló, al tiempo que lamentó la resistencia a otras iniciativas, como la creación de una Serie C.

Mientras tanto, el plantel de Barcelona SC enfrentó dificultades para abandonar el campo de juego en medio del tenso ambiente. Ahora, el destino del encuentro y las posibles sanciones quedarán en manos de las autoridades del fútbol ecuatoriano, que deberán tomar decisiones en los próximos días.

