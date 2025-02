Emelec: Roberto Gilbert descarta su candidatura a la presidencia

Le contó a EXPRESO cual es la verdad de su 'no candidatura'

El médico Roberto Gilbert Febres-Cordero no va como candidato a la presidencia de Emelec.

El doctor Roberto Gilbert Febres Cordero, anunció que no participará en las elecciones para la presidencia de Emelec, argumentando la falta de claridad en la situación financiera del club. En una entrevista con EXPRESO, explicó las razones de su decisión.

"Nos cansamos de esperar que el Ministerio del Deporte interviniera el club, pero hasta el 11 de febrero eso no ha sucedido. Sería irresponsable de mi parte postularme sin conocer el monto real de las deudas. Siempre he pedido transparencia en todo", declaró Gilbert.

LA VERDAD DE GILBERT POR NO IR A LA PRESIDENCIA DE EMELEC

Mientras tanto, el proceso electoral en el club avanza y el 12 de febrero se cierran las inscripciones. Hasta el momento, se ha confirmado que José Auad presentará su candidatura el 12 de febrero.

Sobre su decisión de no postularse, Gilbert enfatizó su preocupación por la deuda del club: "A Pepe Auad lo conozco desde hace años, le deseo lo mejor y en lo que pueda ayudar, estaré presente. Pero le advertí sobre la enorme deuda bancaria que tiene Emelec. Para manejar esa situación, primero se debe conocer el total del pasivo, algo que solo podría haberse determinado con la intervención del Ministerio del Deporte".

Finalmente, reiteró su respaldo a los candidatos, pero insistió en que postularse sin conocer la verdadera magnitud de la deuda representaría un riesgo.

