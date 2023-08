Emelec fue solo el gol y nada más. Ante Defensa y Justicia, el 1 de agosto, los azules tuvieron 10 minutos de juego. El resto fue del cuadro argentino, que insistió hasta el final y se terminó llevando los tres puntos, en la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El uruguayo Marcelo Saracchi, exRiver, es nuevo jugador de Boca Juniors Leer más

La imagen que dejó el Foco preocupa a la afición millonaria que, tras el tanto del Bryan Carabalí (minuto 5), no volvieron a ver alguna otra jugada de peligro por parte de su equipo.

Para Wilson Carabalí y Salvador Capitano, exjugador y exentrenador azul, respectivamente, lo peor que le pudo haber pasado a Emelec fue haber marcado en el arranque del partido.

“Es entendible que en esta clase de partidos internacionales apenas marcas un gol lo quieras cuidar, de cualquier forma. El equipo lo intentó hacer, pero se entregó por completo al rival y no tuvo la concentración para aguantar hasta el final”, sostuvo Carabalí.

El exdefensa millonario acotó que al elenco dirigido por Hernán Torres no lo vio con la ambición de aumentar la ventaja.

Bryan Gil estará dos meses de baja tras ser operado de una lesión en el pubis Leer más

“Te puedes defender, pero también tienes que aprovechar los espacios para contragolpear. Emelec se conformó con la ventaja que había alcanzado en el arranque del partido”.

Pese a la derrota, Carabalí indicó que “nada está perdido”, ya que para él los azules juegan mejor como visitantes.

“Creo que en Argentina se dará un partido abierto. Defensa y Justicia no es un equipo de esconderse, por lo que van a dejar espacios que se deberán aprovechar”.

Capitano, por su parte, manifestó que a los jugadores de Emelec “les faltó actitud” para afrontar esta clase de partidos.

“Jugar defensivamente no es solo encerrarse y darle la pelota al rival. Emelec no jugó a nada. Se tiró para atrás y no vi a alguien que haya tomado la iniciativa para generar peligro. Eso pasa cuando no se tiene jugadores que sepan enfrentar esta clase de encuentros”, dijo el exDT.

Arsenal: Ramdsale aparece en los penaltis y frustra al Mónaco Leer más

El argentino acotó que para la vuelta, los eléctricos deben salir a proponer y buscar hacer daño por los costados.

“No les queda de otra que salir a buscar el resultado. Defensa y Justicia es un buen rival, que ha sorprendido en Argentina, pese a tener un equipo sin tantas figuras”.

La vuelta de los octavos de final se jugará el 8 de agosto en Buenos Aires y el ganador de esta llave deberá medir al vencedor del cruce entre Guaraní de Paraguay y Botafogo de Brasil.