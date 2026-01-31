Estela Parra, la costurera mexicana que se ganó el corazón de los Chicago Bulls

La NBA tiene figuras incontables en su imaginario, esta trabajadora es una de esas que marca la diferencia entre los equipos

De Michael Jordan y Scottie Pippen, a Derrick Rose. Sus números cuelgan del techo del United Center, el templo de los Chicago Bulls. Pero esos estandartes con sus dorsales se hacen a mano en el Sur de Chicago y tienen un nombre en común: la costurera mexicana Estela Parra, quien trabaja en el taller del histórico ‘WGN Flag & Decorating’.

En un rincón escondido del ‘South Side’ de Chicago, a unos 20 kilómetros del centro de la ciudad, se encuentra ‘WGN’. Fundada en 1916 y propiedad de Gus Porter, en esta tienda se realizaron los estandartes con el número 23 de Michael Jordan, el 33 de Pippen, el 1 de Rose, así como los 6 ‘banners’ de los anillos conquistados por los Bulls de MJ.

Colgados en el techo del United Center, se encargan de recordar el peso de la historia. Un aviso a los rivales de los Bulls, y también una presión añadida para quienes integran ahora la franquicia de Chicago.

Es ahí donde Estela Parra cobra valor al estar más de 40 años cosiendo estandartes icónicos. El último fue el de Derrick Rose, MVP de la NBA en 2011, que los Bulls colgaron en el United Center el pasado sábado. Mide tres metros por cuatro y requirió más de tres meses de trabajo.

“Todos los ‘banners’ de los Bulls se han hecho en esta compañía. Parte por mí, parte por mis compañeros. Todo se cose a mano y por separado”, contó Parra orgullosa.

“Hacer estos ‘banners’ toma de dos a tres meses, pero esta vez tomó más. La mamá de Rose pasó por aquí, vino y le puso unos pétalos de rosa en una parte abierta en el número 1, en honor a su hijo. Después se cerró, vinieron a verlo ella y los hermanos de Rose”, añadió.

Nacida en Guadalajara, Parra vivió muchos años en Mexicali, Baja California, antes de mudarse a North Hollywood. Hace 40 años llegó a Chicago invitada por su cuñada Lupe Rinconeño para unas vacaciones y terminó quedándose para trabajar como costurera en WGN, junto a la propia Lupe.

“No tuve escuela, no tuve nada, es didáctico. No fui a la escuela, pero poco a poco fui aprendiendo”, dijo Parra.

El pasado sábado, el United Center se llenó con más de 20.000 aficionados pese al -20 grados Celsius de temperatura y a una tormenta de nieve, para homenajear a Derrick Rose en el día de la retirada de su camiseta. Justo ahí Estela Parra estuvo en el pabellón invitada por los Bulls. “Estando ahí todo fue una reacción inesperada, porque si miras en el video, fue algo que no esperaba. No sabía que lo iban a poner ahí arriba, mi reacción fue de sorpresa”, admitió la costurera hoy convertida en protagonista.

