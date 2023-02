El 9 de enero del 2023, Estefanía García, con 34 años -más de la mitad de ellos dedicados al judo-, hizo público a través de su cuenta de Instagram una difícil decisión: ponerle fin a su carrera como atleta profesional. Eso tras sentir que no tendría las mismas oportunidades para hacer carrera hacia los que serían sus cuartos Juegos Olímpicos, París 2024.

Farinango y Martínez se reparten los 10 km del Nacional Interclubes Leer más

“Yo decidí cambiar de categoría para hacer este nuevo ciclo rumbo a París, porque me costaba mucho cortar peso, entonces por temas de salud subí una categoría más (de 63 kg a 70 kg). Se me dio la oportunidad de ir al Panamericano donde peleé medalla y demostré estar al nivel; sin embargo cuando me reuní con el presidente (de la Federación Ecuatoriana de Judo) me hizo saber que la prioridad no era yo, que si tenía que decidir por otros atletas lo harían y no por mí... Me iban a dar el aval si yo quería pagarme alguno que otro evento, pero que yo no estaba en los planes de la Federación para clasificar a París”, contó Estefanía en una entrevista vía Zoom.

La judoca señala que su edad, 34 años, es la principal razón por la que no sería considerada, de ahí que luego de analizarlo con su familia decidió que era el momento de terminar con este capítulo de su vida.

Durante su carrera deportiva García acumuló triunfos y experiencias formando parte de varias selecciones, no solo para los eventos internacionales de judo, sino también para los eventos del Ciclo Olímpico de los que tiene gratos recuerdos. “Me voy orgullosa de haber podido representar al país y haber tenido el honor de portar la bandera de unos Juegos Olímpicos, en Río 2016. Los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 son uno de mis mayores logros, fueron mis primeros eventos de este tipo. Me preparé psicológica y físicamente para llegar a ese momento y lograr la medalla de oro”, añora.

García en la que fue su última participación olímpica en Tokio 2020. Fue una de los tres judocas clasificados. Archivo

“En Londres 2012 yo era muy joven, estaba un poco inexperta, pero eso me dio la motivación para querer más... Me prometí volver a unos Juegos Olímpicos, quería representar al país, estar nuevamente… Ya en la última, en Tokio 2020, por problemas de pandemia, la preparación no fue la mejor, aunque igual dimos lo mejor de nosotros”, recuerda.

La Vuelta al Ecuador será en septiembre Leer más

Pese a que se va apenada con el accionar de la Federación Ecuatoriana de Judo, reconoce que recibió del Comité Olímpico Ecuatoriano (COE) becas como la Citius, Altius, Fortius y luego otro incentivo olímpico por medio del Comité Olímpico Internacional.

Aunque aún no ha decidido el rumbo que tomará su vida, Estefanía se mantiene entrenando, ya que reconoce “un deportista de alto rendimiento no puede parar”. Personalmente la judoca cuenta con títulos profesionales, entre los que está el de entrenamiento deportivo, y reconoce que ya tiene algunas propuestas.

IBÁÑEZ: "SE DEBÍA PRIORIZAR RECURSOS"

Roberto Ibáñez, actual presidente de la Federación Ecuatoriana de Judo, confirma la salida de García y el cambio generacional que el organismo está enfrentando. “Se va una leyenda del judo femenino, la atleta con más resultados en la historia de nuestro deporte... Espero que nunca se desvincule del judo por todo lo que conoce”, precisó el también titular de la Federación Deportiva del Guayas.

Sobre el ‘mal sabor’ con el que se va la deportista, Ibáñez añade: “Efectivamente fue así. Estefanía tenía muchas lesiones, estaba demostrando que su curva de rendimiento estaba bajando y la comisión técnica empezó a darnos esas luces. Por otra parte, Celinda Corozo, quien también cubre la categoría de Estefanía (70 kg) ya le había ganado algunos rankings... debía priorizar los recursos y apuntarlos en la nueva 70 kg que era Celinda, quien hoy está en el Plan de Alto Rendimiento y es la primera en el Ranking Nacional”, apostilló.