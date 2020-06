Esteban Paz se siente "avergonzado" por las peleas en redes

Entre muchas otras razones, Esteban Paz se ha vuelto muy conocido en el medio por sus 'indirectas' y cruces de palabras con dirigentes y jugadores. Una de sus más recientes peleas virtuales fue con el presidente de Emelec, Nassib Neme, con quien, de hecho, lleva más de un año en un intercambio de ofensas en redes sociales.

El directivo de Liga de Quito ofreció una disculpa a sus seguidores, quienes han sido testigos de esta pelea en línea. A través de una entrevista brindada al portal web Ecuagol, el dirigente manifestó que se siente "avergonzado" por lo ocurrido.

"Me siento avergonzado y ofrezco disculpas por estos dimes y diretes, y todos estos adjetivos que nos hemos lanzado entre dirigentes, no es la forma de hacer dirigencia deportiva. Es la peor forma", expresó Paz

Pero, eso sí, dejó entrever que sus disculpas iban hacia sus seguidores en las redes sociales, que han visto las peleas, pero no hacia Neme, con quien ha mantenido el constante intercambio de palabras.

"La verdad me indignó, no me dolió, eso es falso, pero me indignó lo que dijo Nassib Neme y por eso salí yo a enfrentarlo, por el bienestar y la transparencia de las cosas por Liga, nuestra institución, de mi familia, por mi padre", acotó el dirigente.