Esteban Paz: "Antonio Valencia es libre de decir lo que a él le parezca"

Esteban Paz defiende a Francisco Egas como presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), pero una pequeña ruptura en Liga de Quito surgió la tarde del domingo 10 de mayo de 2020 cuando Antonio Valencia arremetió en contra del dirigente de la Tricolor.

Paz se mostró neutral ante las fuertes declaraciones propinadas por el Tren Amazónico que continuaron la mañana del lunes 11 de mayo de 2020. Según el directivo albo, “Antonio Valencia está en su derecho de decir lo que a él le parezca”, indicó.

Paz manifestó que su defensa no es hacia la persona como tal, es decir a Egas, sino a la legitimidad y a la institucionalidad, en este caso con la presidencia aprobada del dirigente.

“La manera en la que Egas y Valencia pueden solucionar este problema es dialogando. Y, para ello, tienen a un excelente intermediario que es Antonio Gordón”, indicó Paz a través de unas declaraciones brindadas a una emisora local.

Por otro lado, el dirigente azucena dejó entredicho que su relación con el futbolista no tiene por qué cambiar ante esta diferencia de opiniones. Al contrario, destacó la colaboración del Toño ante la emergencia que atraviesa el país por la presencia del coronavirus, y recordó que fue el mismo Valencia quien decidió donar la totalidad de sus salario para que se puedan cancelar a tiempo los sueldos del resto de trabajadores de Liga de Quito.

A decir de Paz, los problemas de comunicación en la FEF empezaron con el caso del Piso 17 y estos no se han resuelto “porque no ha habido una convocatoria y no ha habido oportunidad de dialogar al respecto”, finalizó.