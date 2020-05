Antonio Valencia y cinco frases que han sido como gasolina para el fuego

El jugador de Liga de Quito, Antonio Valencia no ha sido de las personas que le gusta hablar o dar entrevistas, pero cuando ha expresado ciertos criterios ha dado que hablar y bastante.

Aquí varias de sus frases que han causado polémica.

1. “Que lo investiguen a él que está más sucio que una papa”, escribió en su cuenta de Facebook Toño el 2015 luego de una polémica con Luis Chiriboga, expresidente de la Ecuafútbol, quien cuestionó su ausencia en una Copa América. El jugador luego borró el mensaje de la red social.

2.- “La verdad es la mejor noticia. ¡Gracias a Dios publicaron el video! Nadie en estado etílico, nadie externo a la selección. Pedimos comida. El ánimo de la derrota del país, jamás para un ecuatoriano ha sido ni será motivo de fiesta, es de reflexión, como lo hicimos con los compañeros”, expresó Valencia cuando en el 2019 subieron el vídeo del piso 17 y no aparecían ningún jugador tomando licor.

3.- "Me veo sorprendido, ahora me insultan. Representé al país 10 años jugando en el Manchester United. Ganando Liga Premier, jugando Champions, FA Cup, Copa de la Liga y ahora me insultan, pero me he dado cuenta de que los que me insultan nunca jugaron al fútbol”, esto lo dijo Valencia cuando lo comenzaron a insultar por el caso Piso 17.

4.- “Ayer he dado like (me gusta) a un mensaje en Instagram sin leer el texto que acompañaba a la imagen”. Eso fue en el 2018 cuando le dio me gusta a un comentario en donde se pedía el despido del entrenador José Mourinho del Manchester.

5.- "No es mi punto de vista y pido disculpas por ello. Apoyo plenamente a mi entrenador y a mis compañeros y estamos dándolo todo para mejorar los resultados”, comentó Valencia en relación al polémica episodio.