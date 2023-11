Esteban Dreer: "Esta Venezuela es distinta, va a ser muy difícil"

Esteban Dreer estuvo cerca de llegar a una Copa del Mundo, la de Rusia 2018. Recuerda que tuvo un arranque promisorio, sin embargo situaciones externas a lo deportivo (caso FIFA Gate y renuncia de Luis Chiriboga como presidente de la FEF) desencadenaron una serie de malas decisiones que terminaron quintándole ese sueño. La coincidencia es que el Rifle debutó en eliminatorias contra Venezuela en la última victoria que la Tri tuvo en calidad de visitante (1-3). Este jueves 16 de noviembre, cuando la selección vuelva a medir a los llaneros, el tricolor advierte a EXPRESO de lo peligroso del cotejo.

- Estuvo en la última victoria de Ecuador en territorio venezolano, ¿cuál fue la clave?

Venezuela vs Ecuador: Campana y Rodríguez estarían en el once titular de La Tri Leer más

- Fue importante haber llegado con tres victorias consecutivas; le habíamos ganado a Argentina, lo hicimos de local, de ahí que era una oportunidad para reafirmar que el grupo estaba muy bien, que había un orden dirigencial, una paz interna que nos permitió ante Venezuela jugar de una manera que identificó mucho al país.

- ¿Es cierto que fue su primer partido de eliminatorias con la Tri?

- Sí, fue muy especial. Recuerdo que me tocó jugar porque Domínguez sumaba dos amarillas y Quinteros (DT) me escogió. Estaba muy nervioso. Ese día escuché el himno con la responsabilidad y compromiso que llevaba con el país (nacionalizado ecuatoriano). Gracias a Dios pude hacerlo bien; tampoco es que me atacaron mucho, pero cuando atacaron estuve a la altura. Mis saques sirvieron para que Felipe Caicedo y Miller Bolaños puedan contragolpear y la verdad eso me hizo muy feliz.

- Disfrutó el momento?

- Totalmente. Más allá de la responsabilidad de suplantar al arquero titular sentí que mi esfuerzo de tantos años, de luchar por llegar a la selección, se cumplía, así que estaba tranquilo y confiado.

- ¿Cómo celebraron la victoria en el camerino?

- Hubo mucha felicidad. El resultado fue importante, pero más allá de eso era que habíamos ganado cuatro partidos y la gente pensaba que ya estábamos del otro lado (clasificados). Sin embargo, sabíamos que faltaba mucho. Luego pasó todo lo que sucedió (caso FIFA Gate y la salida de Chiriboga como presidente de la FEF). Pero ante - Venezuela llegué muy feliz a casa.

Pedro Ortiz niega haber filtrado información de la selección de Ecuador Leer más

- ¿En algún momento pensó que con ese grupo no iba a llegar al Mundial?

- No, pero tampoco hubo aires de triunfalismo por la racha de victorias. Las eliminatorias tienen un proceso de altos y bajos y los grupos se hacen cuando estás mal, no cuando estás bien. Los equipos que logran campeonar son los que están unidos en la adversidad y nosotros no habíamos pasado una aún. Era todo bueno, por eso cuando nos quedamos sin ganar ocho partidos se complicó todo.

- ¿Es difícil jugarle a Venezuela en su país?

- Sí. Y este partido lo será mucho más porque esta Venezuela va con el sueño de clasificar a su primer Mundial. Ha ganado porque confían en ellos mismos, llenan su estadio. Es verdad que cuando tapé en ese partido recién empezaban las eliminatorias y Venezuela no estaba en un gran nivel. Eso nos sirvió para darle el golpe justo. Pero esta Venezuela es distinta, tiene un envión anímico bárbaro, con un sueño que se demuestra partido a partido; se tiran de cabeza para representar a su país, va a ser muy difícil.

El exarquero tricolor se desempeña hoy en día como presentador de televisión y comentarista deportivo. EXPRESO

- ¿Es justo el revuelo armado por la convocatoria de Burrai?

- No, porque el grupo está perfecto. Están los tres mejores arqueros. También está Pedro Ortiz, Ramírez, afuera, pero es el idóneo para suplantar y estar en la selección. Se viene una transición de arqueros, debido a que Galíndez y Domínguez ya tienen cierta edad. Burrai, Ramírez y Ortiz podrán tener chance.

Félix Sánchez pide olvidarse de sanción por Byron Castillo Leer más

- ¿Cree que si Ramírez estaba en condiciones lo hubieran llamado?

- Yo no lo hubiera llevado, me hubiera decidido por Moisés Ramírez, y el año que viene, en las próximas eliminatorias, sí empiezo a darle espacio a Burrai.

- ¿Quién debería atajar hoy ante Venezuela?

- En mi opinión, el entrenador ha cometido errores, pero uno opina sin estar adentro... al final él tendrá sus razones. Y es que los arqueros han jugado dos partidos cada uno, han rotado mucho el arco, Alfaro hacía lo mismo, es ahí donde no estoy de acuerdo. Para mí debe ser uno el titular y hay que bancarlo (darle soporte) el momento que sienta incertidumbre y dudas por un par de partidos. Pero veremos por quién se decanta; hoy, para mí, Domínguez está un poco más por encima del resto.

- Ante la ausencia de Enner Valencia, ¿qué otro delantero de los que están inspira más temor?

- Depende cómo vaya a jugar. No hay dos 9 natural, pueden compartir Kevin Rodríguez con Campana o Jordy, o Kendry Páez con Moisés y Ortiz, con el objetivo de marcar un 5-3-2, pero vamos a ver qué ve el entrenador para hacerle daño a esta Venezuela que es fuerte de local.

Rómulo Barcos: La autopsia determinó la razón de su fallecimiento Leer más

- Sin Valencia, ni Estupiñán, ¿cuánto pesa la ausencia de los referentes en este duelo?

- Creo que puede pesar más que a Ecuador le ha tocado ganar partidos sin jugar bien. En algún momento, si Ecuador no mejora y no aprovecha el envión de ganar partidos así, sin convencer, puede llegar a sufrir con Venezuela, y le va a costar. Esta va a ser una fecha muy difícil de acuerdo a lo que nos ha mostrado Ecuador. Si da un giro y empieza a mandar y jugar como queremos y su entrenador anhela, Ecuador ahí sí es favorito. Pero hoy por hoy, Ecuador no es favorito ante Venezuela; ellos llegan mejor.

- ¿Qué le falta a la Tricolor para convencer?

- Soy un fanático de los procesos y de la metodología de juego de Sánchez Bas, a mí me encanta. Ojalá que con el tiempo se le dé y que el juego que él desea se pueda plasmar en la selección, porque herramientas tiene un montón y si encuentra ese juego puede pelear la Copa América y las eliminatorias tranquilamente.

¿Quieres acceder a todo el contenido de calidad sin límites? ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!