Esposa de Renato Ibarra declara que no le agredió físicamente

Lucely Chalá, esposa de Renato Ibarra, declaró este jueves 12 de marzo que el futbolista del Club América nunca la agredió físicamente, tal como se pudo observar en un video filtrado en redes sociales durante la segunda audiencia del jugador ecuatoriano.

En la grabación, la pareja de Ibarra niega lo publicado en una entrevista de entretenimiento: "No me agredió físicamente. No recuerdo haber dicho eso en la entrevista", fueron las palabras de Chalá ante el juez.

“ME DI LA VUELTA a PROTEGER MI VIENTRE y LA VERDAD YA NO VI NADA”

Asegura ante juez q fue una discusión q se salió de control.

Ante @FiscaliaCDMX dijo q el jugador la jaló del cabello y gritó: “Me vale verg péguenles no me importa si hay muerto" pic.twitter.com/cGeZN7acf7 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) March 13, 2020

Mi pareja y yo es estábamos teniendo una discusión en la que intervino sus familiares y mi hermana, Karen, en la cual las cosas se salieron de control. Karen y yo nos metimos al vestidor, me di la vuelta, para proteger mi viente y no vi nada Lucely Chalá

Según informaron fuentes a ESPN, al jugador ecuatoriano le habrían retirado los cargos de "Tentativa de Aborto y Feminicidio", después de demostrar que la vida de Lucely y su hermana Karen, además del embarazo, nunca estuvo en riesgo.

Además, las fuentes del mismo medio afirmaron que Renato Ibarra y las otras cuatro personas acusadas sólo serán señaladas por Violencia Familiar y podría salir hoy mismo.

Ante los hechos sucedidos, el futbolista ecuatoriano fue separado del América mexicano, según oficializó hoy el cuadro azteca a través de sus redes sociales.