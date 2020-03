Renato Ibarra, oficialmente separado del América

El futbolista ecuatoriano Renato Ibarra, quien se encuentra detenido en México por tentativa de femicidio y violencia familiar contra su esposa Lucely Chalá, fue separado del América mexicano, según oficializó hoy el cuadro azteca a través de sus redes sociales.

El cuadro americanista, en la red social Twitter, colgó un comunicado en el que expresa "tajantemente los actos realizados por el Sr. Renato Ibarra". El escrito continúa explicando que "dado lo anterior, lo que se ha reportado en medios y por parte de las autoridades, se ha determinado separar de manera definitiva del plantel al jugador".

Así terminan las elucubraciones en torno al futuro profesional del futbolista tricolor, quien hoy tuvo su segunda audiencia debido a la presunta agresión contra su esposa, dada a conocer a los medios la semana anterior. Hasta el momento no existe un pronunciamiento oficial de las autoridades tras la audiencia.

En el mismo caso de Ibarra, hoy trascendió un video en el que se ve como el jugador habría maltratado a su pareja.

Días atrás, Chalá comentó que Renato se está recuperando de su lesión y que el 5 de marzo se había ido a entrenar. Mientras él estaba fuera, ella y su hermana recibieron insultos de la familia de él. "Por eso nos salimos de la casa y regresamos hasta la noche cuando ya estaba Renato y hablé con él para pedirle que calmara las cosas, que no hubiera problemas. Se irritó. Renato y yo estábamos en la habitación y él me jaloneó del cabello y me empujó contra la pared. Lo hizo pese a que sabía que mi embarazo era de riesgo por la pérdida tan reciente que tuve. Mientras él me pegaba, sus familiares, en lugar de calmarlo, comenzaron a pegarle a mi hermana y luego a mí. Lo bueno es que en la casa estaba un amigo en común, Víctor, quien nos metió a un vestidor", enfatizó la mujer.

La agresión de Ibarra a su esposa coincide con un momento de violencia contra las mujeres en México, que será la causa de una manifestación este domingo en las principales avenidas de la capital y de un paro el lunes como reclamo por los abusos.