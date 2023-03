Luego de que no se concretó la llegada de Ricardo Gareca a la selección de Ecuador, el nombre del estratega español Félix Sánchez ha tomado fuerza.

Un directivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que prefirió el anonimato, le reveló a EXPRESO que el exseleccionador de Qatar “está entre las opciones” y que esperan en los próximos días, antes de los amistosos con Australia (24 y 28 de este mes), tener al nuevo DT de la Tri.

“Al igual que Gareca y otros técnicos más, Sánchez ha estado en el radar de la FEF. Es un perfil que se ajusta a lo que busca el directorio en el tema futbolístico, pero aún no hay nada firmado. El presidente Egas espera finiquitar este tema antes de los primeros amistosos del año”, manifestó el dirigente de la FEF.

Pero ante esta posible llegada, Carlos Torres Garcés y Carlos Sevilla, extécnicos ecuatorianos, no creen que Sánchez deba ser quien tome las riendas del combinado nacional.

“Una selección necesita un técnico de recorrido y Sánchez ha hecho toda su carrera en Qatar (estuvo entre 2006 y 2022). Tal vez allá tuvo tiempo para trabajar sin presión, pero acá es distinto. En Ecuador no se puede venir a experimentar, se necesita a alguien que conozca nuestro medio”, expresó Torres.

El Palillo acotó que la búsqueda de un DT europeo le parece más bien un “capricho” de algún directivo de la FEF.

“No sé por qué están buscando tan lejos al futuro técnico de la selección. Ya lo intentaron con Jordi Cruyff y no funcionó. No creo que acá en el país o en Sudamérica no haya personas capacitadas para el puesto”.

Sevilla, por su parte, destacó que a nivel formativo Sánchez podría trabajar sin problemas en el combinado nacional, pero duda de que pueda triunfar en la selección mayor.

“El trabajo que hizo con las divisiones menores en Qatar le dio resultados, pero acá se podría topar con una realidad distinta. Acá tendrá que tomar un grupo experimentado de jugadores, con quienes se ‘chocará’ al querer implementar sistemas confusos”, opinó Sevilla.

¿QUIÉN ES FÉLIX SÁNCHEZ?

Félix Sánchez llegó en 2006 a trabajar en la Academia Aspire, la ‘incubadora’ de futbolistas de selección que tiene Qatar y que fue fundada en 2004.

Después de varios años y producto de buenas participaciones con las selecciones qataríes sub-20 y sub-23, en 2017 el estratega español reemplazó al uruguayo Jorge Fossati al frente de la selección absoluta.

El primer gran logro de Sánchez se dio a inicios de 2019, cuando se consagró con Qatar como campeón de la Copa de Asia, algo inédito para la selección de ese país. Además participó con el combinado asiático en la Copa América de Brasil 2019, donde no pasó de la fase de grupos.

Quedaron en la última casilla del grupo B, en el que compartieron con Colombia, Argentina y Paraguay.

En el Mundial de Qatar, la selección anfitriona tampoco pudo pasar la primera fase, pues perdió sus tres cotejos, ante Ecuador, Senegal y Países Bajos.

Tras la eliminación de dicha cita ecuménica, los directivos de la Asociación de Fútbol de Qatar finiquitaron el contrato con Sánchez.