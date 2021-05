Barcelona: La encrucijada en manos de Fabián Bustos

Barcelona atraviesa una temporada inolvidable. Los canarios son líderes absolutos con puntaje perfecto y sin recibir goles en Copa Libertadores, además están en plena pelea por la etapa de LigaPro con su hermano de barrio, Emelec, quien está en primer puesto con dos puntos de diferencia.

Al estar en plena pelea en ambas competiciones, Barcelona no puede aflojar el pedal del acelerador para ninguna lo que supone un desafío importante para Fabián Bustos, quien ya empezó a rotar en el duelo pasado de LigaPro contra Delfín y tuvo que dar paso a sus valores estelares para asegurar el resultado.

Si bien los amarillos pueden descansar este fin de semana al haberse postergado el Clásico del Astillero, Barcelona tendrá tres jornadas importantes fuera de su reducto: la primera parada será en La Paz, a metros de altura, para enfrentar a The Strongest. Luego deberá jugar en Guayaquil contra 9 de Octubre en el estadio Modelo y luego visita la mítica Bombonera para enfrentar a Boca Juniors.

Y todos los choques son importantes. Si los toreros consiguen los tres puntos en la altura de Bolivia, sería el primer clasificado de la Libertadores a octavos de final. Eso ayudaría a que Bustos pueda dosificar ante Boca en la Bombonera, ya que llegaría a Buenos Aires sin temor o presión.

Para Janio Pinto, exvolante de Barcelona, será clave ir paso a paso y no anticiparse. “Barcelona tiene que ir con calma. En Copa está muy bien, ha dado un golpe sobre la mesa y de ganarle a The Strongest en Bolivia no tendría que preocuparse mucho más. Pero será clave este juego del martes, si se deja puntos en La Paz y Boca achica su distancia o hasta Santos se mete en pelea, ahí sí sería un gran dilema para Bustos y su rotación”.

De hecho, ante Delfín, los canarios contaron en el campo con siete nombres no habituales en el 11 de Bustos. Leonel Quiñónez -quizá el de mayor regularidad-, Matías Oyola, Michael Carcelén, Sergio López, Gabriel Cortez, Adonis Preciado y Gonzalo Mastriani.

Sin embargo, ya que continúa al acecho del liderato en LigaPro no será tan recomendable alternar de la misma forma. Eso sí, Pinto enfatiza en dosificar valores en la zaga.

“Contra Delfín hubo un cambio lógico pero en varios jugadores de media para arriba, abajo no tocó el equipo. Sí sería bueno darle algo de descanso a Castillo, que está en un gran nivel y sería bastante negativo que se lesione. Sería bueno cuidar a Burrai. Sé que los centrales son los que mejor hay, pero creo que ante 9 de Octubre al menos uno podría ir a la banca”, agregó.

Lo positivo es que no hay lesionados por ahora ni bajas sensibles que lamentar. Salvo lo ocurrido con Pedro Pablo Velasco, hace más de un mes, Bustos tiene a sus guerreros listos para defender al campeón ecuatoriano.