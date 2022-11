Encocado para recibir a Enner Valencia

Las tías, la abuela y demás familiares de Enner Valencia que viven en Ricaurte (San Lorenzo, norte de Esmeraldas) planifican el recibimiento que le harán al goleador de la Tricolor cuando regrese a Ecuador. Como al delantero le gusta que le consientan el paladar, para celebrar su consagración futbolística en el Mundial de Qatar 2022, le prepararán encocado de jaiba y encocado mixto de camarón, concha y pescado.

Rosilda Valencia Solís, tía de Enner, cuenta que él fue “buena cuchara’’ desde muy pequeño porque tanto su mamá, doña Bolivia Lastra, como su abuela, doña Pércides Solís Mina, siempre se esmeraron por alimentar bien a sus hijos y nietos.

“Cuando Enner viene hacemos encocado de todos los mariscos, sancocho de gallina criolla, tapao y encocado de pargo, encocado de chancho ahumado. Que sepa que lo estamos esperando para consentirlo con lo que más le gusta, algo rico, algo bonito, y decirle gracias por las alegrías que nos está dando”, advierte Rosilda, un día después de que Enner marcara el gol del empate ante Países Bajos, en la segunda fecha del grupo A del Mundial de Qatar.

Dercy Valencia Solís, otra tía de Enner que vive en Ricaurte, asegura que el buen momento que atraviesa el Superman ecuatoriano es también una reivindicación de la familia del jugador, la cual también ha sentido y sufrido por las críticas que ha recibido Enner, principalmente antes de ir al Mundial, de parte de quienes se oponían a su presencia en la convocatoria.

Rosilda Valencia, tía del artillero de la Tricolor. cortesía

“A Enner le han dicho que no sirve, que no debía estar en el Mundial, pero les está tapando la boca a muchos hinchas, periodistas y otras personas. Uno como familia se siente mal, le llegan esas críticas. Pero ahorita sí le dicen ve mi negro, disculpa por lo que te decíamos, pero tú has sido”, dice Dercy.

Don Remberto Valencia, papá de Enner; y doña Bolivia Lastra, su mamá, viajaron a Qatar para alentar a su hijo en vivo y directo. Al goleador también lo acompañan su esposa Sharon Escobar y sus cuatro hijos. Cada vez que se comunican dicen que comparan a Qatar con un paraíso.

En Ricaurte, parroquia del cantón San Lorenzo, viven aún los tíos y abuela paterna de Enner, mientras que en San Lorenzo del Pailón y en Guayaquil residen los tíos y demás familiares maternos del goleador.

Pércides Solís, abuela de Enner Valencia, atesora los recuerdos del goleador. cortesía

“Lo esperamos acá para el recibimiento del pueblo, de su pueblo. Lo hemos recibido siempre con los brazos abiertos y esta vez no será la excepción”, agrega Rosilda Valencia.

Doña Pércides Solís Mina, abuela del artillero nacional, es la hincha número del goleador de la Tri. Siempre está presente en sus oraciones, le pide a Dios que le dé fuerza a sus piernas e inteligencia para hacer un buen partido. Ella pide para que no lo maltraten y para que termine los partidos con sus piernas intactas.

La mujer, de 73 años, tiene problemas de hipertensión y con el corazón, por lo que hace unas semanas le colocaron un marcapasos. Pero eso no le impide gritar y emocionarse a la hora de alentar a su nieto a la distancia. “En el primer partido me agarró una cosa que fui a parar al hospital de la alegría”, cuenta doña Pércides, quien se sienta en primera fila cuando la familia se reúne a mirar los partidos.

Bolivia Lastra, madre del atacante está en Qatar. En la foto posa junto a una pintura del seleccionado nacional. cortesía

La tarde del pasado viernes, después del partido ante Países Bajos, Enner la llamó por teléfono desde Qatar, preocupado porque se había enterado de que su abuela se encontraba delicada de salud. “Mami, qué tiene, qué le pasó”, le preguntó Enner. Conversaron durante unos 15 minutos y la abuela le dijo que esté tranquilo, que era algo pasajero, para no preocuparlo. Justo el día del partido ante Holanda, temprano por la mañana, la abuela de Enner había acudido a una cita médica para tratar de controlar su presión.

La abuelita de Enner tiene redes sociales y hace 5 días, a modo de presagio y con la ayuda de sus hijas y sus nietos, posteó en Facebook: “Miles de felicitaciones de parte de su abuelita Pércides, que Dios me le dé más fuerzas y energía para que siga haciendo muchos goles más para tener esa alegría que nos dio a la familia y a todo el país. Te quiero mucho, bendiciones siempre mi campeón”.

Rosilda es enfática a la hora de resaltar que todos los Valencia Solís están felices y agradecidos con Dios de que Enner forme parte de esa familia.

“Nos ha hecho quedar tan bien ante un país de más de 18 millones de habitantes y ante el mundo entero, no nos cabe el orgullo en el pecho y le gritamos al mundo qué grande es ese negro, qué grande es ese vende leche, y con orgullo lo decimos. Enner ha sido un hombre muy sufrido y ahora la está gozando de una manera muy humilde y ejemplar. Muchos quieren ser Enner Valencia”, dice Rosilda con orgullo.

Dercy, por su parte, contó que una semana antes de empezar el Mundial les prometió que se esforzaría al máximo para dejar en alto a la familia. “¿Cómo se sentirán los que hablaron mal de él?”, se pregunta la tía del goleador.