Termina el partido y los jugadores ecuatorianos antes de festejar se arrodillan y dan las gracias a Dios en un suelo donde tienen otras creencias religiosas. Posteriormente, se buscaban entre ellos para abrazarse, pero las miradas estaban en Enner Valencia, el histórico goleador tricolor en los Mundiales con seis tantos.

Fue precisamente Superman el que marcó el empate 1-1 ante Países Bajos, resultado que tiene a la Tri con un pie en los octavos de final de una Copa del Mundo, algo que se lograría por segunda ocasión.

Enner junto a sus compañeros fueron a saludar a los hinchas. Hubo lágrimas de los aficionados. No se querían ir del escenario deportivo porque el empate ante los neerlandeses es histórico.

Teníamos 90 minutos para demostrar que sin los nombres de Países Bajos podíamos estar a

su altura

Gustavo Alfaro, entrenador tricolor

Superman, que arrastraba molestias físicas desde el duelo ante Qatar y fue reemplazado antes del fin del choque, recibía aplausos sin cesar. El grito ‘Enner’ retumbaba el estadio, los hinchas naranjas ya se habían ido, era la hora de Ecuador, era la hora del artillero nacional y el Internacional Khalifa era testigo de que a los 33 años, Valencia pasaba a ser el más querido de Ecuador.

En el segundo partido del Ecuador en el Mundial pasó algo peculiar, la gran macha amarilla no fue igual que en el debut. Había camisetas amarillas regadas por todo el estadio, aquello provocó que los gritos no provengan de un solo lugar. Tal vez la investigación de la FIFA por los cánticos en el debut causó molestia en los seguidores amarillos al punto de que ante Países Bajos estuvieron con las revoluciones a media llave en los primero 45 minutos.

El ‘Sí se puede’ no era como el debut, la euforia amarilla se hizo presente en los segundos finales del primer tiempo, cuando Pervis Estupiñán hizo el gol y el árbitro después de ver como festejaba la Tri dijo no. En ese instante la afición estalló, ya no importaba nada, volvieron a ser ellos y se hicieron sentir en el campo de juego.

Para la segunda parte, fue otra cosa, el ‘Dale... dale Ecuador... dale’ se adueñó del Khalifa. Esa frase comenzó a hacer efecto en el cuadro nacional. Mientras que los hinchas neerlandeses solo escuchaban el aliento de los ecuatorianos que tuvo su premio a los 49 minutos con el gol de Valencia, luego de que los europeos se pusieron en ventaja a los seis minutos a través de Cody Gakpo.

Me permitió jugar este partido (el esguince de rodilla). Espero que para el siguiente (ante Senegal) pueda estar mucho mejor

Ennr Valencia, delantero de la Tri

Ahora si la hinchada se dedicó a dar su apoyo. No se escuchó la palabra Chile... ni cerveza en sus cánticos, todo se trató de la Tri.

Tras este empate ante Países Bajos, la Tri se juega el martes 29 de noviembre ante Senegal su pase a los octavos de final desde las 10:00 de Ecuador. Los cuatro puntos sumados dejan más viva que nunca a la selección. Es necesario ganar o empatar frente a los africanos para estar entre los 16 mejores de la Copa del Mundo.

En las alternativas también entra que Países Bajos pierda ante un Qatar sin puntos, pero lo cierto es que clasificar está en las manos de Gustavo Alfaro y sus guerreros tricolores.