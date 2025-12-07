EN VIVO Real Madrid vs Celta; hora, alineaciones y el minuto a minuto del partido

El Real Madrid vuelve a casa con ese aire de gigante que ha cruzado mares y rumores. Hoy, 7 de diciembre a las 15:00, el Bernabéu abrirá sus compuertas para recibir al Celta de Vigo, en el que será un partido cargado de matices, urgencias y certezas. Un mes ha pasado desde aquella función de lujo ante el Valencia, cuando la grada vibró con un fútbol nítido y contundente. Hoy, el regreso lleva consigo otro desafío: sostener la racha perfecta en su templo.

El triunfo del miércoles en San Mamés dejó una sensación de autoridad. Xabi Alonso lo explicó sin rodeos: “Queremos dar continuidad al partido que hicimos en Bilbao”. La frase retumbó en Valdebebas como una consigna. Sin embargo, la convocatoria de 22 jugadores llega con heridas: no estarán Trent, Huijsen, Carvajal, Alaba ni Mendy. Pero sí estará Mbappé, el hombre que ha intervenido en los últimos nueve goles del equipo, la brújula ofensiva que enciende partidos sin pedir permiso.

Alineaciones de Real Madrid vs Celta

Ojo con lo que pueda hacer el Celta

El Celta, por su parte, aterriza con un espíritu que no se compra: viene de ganar sus tres últimos duelos como visitante y de sobrevivir a una tanda de penales en Copa frente al Sant Andreu. Es un equipo que se crece lejos de Balaídos, que interpreta el silencio ajeno como inspiración.

Con 16 puntos y ubicado en la mitad de la tabla, llega con números que exigen respeto: solo ha perdido uno de sus seis encuentros fuera de casa. Borja Iglesias, su referente goleador, suma ocho tantos en todas las competencias y juega con la serenidad de quien vive un gran momento.

Este será uno de los últimos bailes del año en Chamartín. Tras el Celta, solo quedarán las visitas del Manchester City y del Sevilla. El Madrid quiere cerrar el 2025 con el ritmo de un equipo que no se negocia a sí mismo. El Celta quiere discutirle el guion. La tarde promete un choque donde nadie querrá ceder un centímetro.

EN VIVO Minuto a minuto Real Madrid vs Celta

