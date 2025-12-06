EN VIVO PSG vs Rennes: Willian Pacho vuelve a escena en un duelo clave de la Ligue 1

Willian Pacho vuelve a escena en un duelo de realidades opuestas: un PSG obligado a recuperar el liderato ante un Rennes

Willian Pacho vuelve a escena este sábado, desde las 15:00, cuando el PSG reciba al Rennes en el duelo que bajará el telón de la jornada en la Ligue 1. Es un encuentro marcado por las realidades opuestas de ambos equipos, pero también por la expectativa que genera ver nuevamente al ecuatoriano frente a un rival de peso.

El PSG llega golpeado. La derrota ante el Mónaco, que le arrebató el liderato, expuso falencias inesperadas: poca capacidad de reacción, falta de eficacia y un ataque que no logró descifrar el partido. Fue un tropiezo que caló más por lo futbolístico que por lo numérico. Aun así, los parisinos mantienen el cartel de favoritos, fortalecidos por la localía y una plantilla que sigue siendo una de las más poderosas del planeta.

Alineaciones de PSG vs. Rennes

Un partido atractivo

Ecuador analiza a Alemania, Costa de Marfil y Curazao: claves del Grupo E del 2026 Leer más

Del otro lado aparece un Rennes que vive un presente más alentador. Su triunfo 1-0 sobre el Metz consolidó una racha positiva y lo instaló en la quinta posición. Es un equipo que defiende bien, compite con intensidad y ha encontrado regularidad en momentos clave de la temporada.

En ese escenario, Willian Pacho se convierte en uno de los nombres propios del encuentro. El defensor ecuatoriano ha dejado buenas sensaciones desde su llegada al fútbol francés y cada partido de alto nivel refuerza su crecimiento. Hoy, ante un PSG obligado a recuperar el paso, tendrá otra oportunidad de demostrar su calidad, su solvencia y su madurez táctica.

El Parc des Princes recibirá un partido que promete intensidad y exigencia. Para Pacho, será nuevamente una vitrina de primer orden para mostrar su fútbol al mundo.

EN VIVO: PSG vs Rennes

Para seguir leyendo EXPRESO sin restricciones, ¡SUSCRÍBETE AQUÍ!