EN VIVO Independiente del Valle vs Universidad Católica: Transmisión | Copa Ecuador

No te pierdas el duelo EN VIVO entre Independiente del Valle y Universidad Católica este lunes 13 de octubre

Independiente del Valle busca clasificar a la semifinal de la Copa Ecuador 2025.

Independiente del Valle y Universidad Católica se enfrentan este lunes 13 de octubre de 2025 por los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025, en un duelo que promete emociones y buen fútbol.

El encuentro está programado para las 18:00 (hora local) y se disputará en la Ciudad Deportiva Independiente del Valle, ubicada en Quito.

El camino a cuartos de final

Independiente del Valle alcanzó esta instancia luego de superar a Imbabura en dieciseisavos de final y a Gualaceo en los octavos.

Independiente del Valle busca sorprender a Universidad Católica. GUSTAVO GUAMAN

Por su parte, Universidad Católica eliminó a Río Aguarico en la primera ronda y luego venció a Liga de Portoviejo, asegurando su pase entre los ocho mejores del certamen.

Bajas y figuras claves

El conjunto dirigido por Javier Rabanal contará con sus principales figuras: Junior Sornoza, el cerebro del mediocampo; el delantero Michael Hoyos, y el creativo Jhegson Méndez, quienes liderarán el ataque negriazul.

Sin embargo, Independiente del Valle tendrá algunas ausencias sensibles. Darwin Guagua, Patrik Mercado y Jordi Alcívar no estarán disponibles ya que se encuentran convocados con la selección nacional de Ecuador.

Del lado de Universidad Católica, podrá contar con Byron Palacios, máximo goleador del equipo; el uruguayo Mauricio Alonso.

EN VIVO Independiente del Valle vs Universidad Católica

Sigue EN VIVO aquí Independiente del Valle vs Universidad Católica por los cuartos de final de la Copa Ecuador 2025 y entérate de todos los detalles, goles, jugadas destacadas y el resultado final desde la capital ecuatoriana.

