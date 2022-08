Llegó el día que no muchos imaginaban y se consumó. Emmanuel Martínez no seguirá en Barcelona Sporting Club y su futuro está en Brasil, en el América Mineiro, club que precisamente enfrentó en la Fase 3 de la Copa Libertadores a inicio de esta temporada. El argentino de 28 años habló en rueda de prensa y se despidió de la parcialidad torera.

"Sinceramente han sido dos años muy buenos que hemos pasado acá en el club, toca decir adiós, pero agradecido con el club sé que va a ser difícil porque hemos logrado muchas cosas importantes que quedarán para siempre en el recuerdo. Mi familia también ha sido muy feliz acá. Toca un nuevo desafío, seguiré al equipo muy de cerca. Me quedan muchos amigos dentro y fuera de la cancha. Algún momento me tocará volver. Barcelona es increíble y me han tratado muy bien", expresó inicialmente.

Martínez habló sobre ciertas especulaciones, en las que se quiso mancillar su compromiso. "Lo que se haya hablado no depende tanto de mí, ni a nosotros como equipo, suele pasar. La gente espera algo y si no se da, se especula y nada de esas cosas pasaron. Hubo una posibilidad antes de salida, hablamos con el Beto y la dirigencia, él me expresó el deseo del club de ganar la etapa y luego tuve una lesión, pero el compromiso con mis compañeros nunca cambio. Y con la gente menos, puedo jugar bien o mal, pero lo di todo".

"Las puertas están abiertas, me lo expresó Beto hace un rato. Le agradezco a todo el club, la gente del plantel, los empleados, los de concentración. Me cuesta un poco esta parte, las despedidas no son fáciles, es un hasta luego. Sé que al equipo le va a ir bien y van a ser campeones", agregó Martínez con su voz partida.

"Hay que recordar muchas cosas en esos cuatro años y algo. Primero paso por Cuenca y luego llegué a un grande como Barcelona. Estoy agradecido con todos. Llegar a Barcelona fue increíble, primero por un año y luego se extendió al estadía. Para mí todo ha sido muy bueno y logramos sostenerlo por un tiempo. Me llevo sensaciones muy buenas del club, me toca estar este último día, tengo sensaciones encontradas".

Sobre el momento más lindo que vivió con el cuadro amarillo, Martínez aclaró que "han sido muchos, recuerdo los primeros partidos de Copa Libertadores, que estábamos muy ilusionados y ahí me di cuenta lo que era Barcelona. Y obvio, la final (contra Liga de Quito) y en esa cancha (Casa Blanca) y lo vivido en Copa Libertadores. También los Clásicos del Astillero, que nos ha ido en algunos bien. Me los llevo todos conmigo".

Martínez explicó que este nuevo paso "beneficia al club y a mi familia" y que tuvo que "dejar ciertas cosas para que esto sea posible".

El argentino, quien llegará el viernes 12 de agosto a Brasil, disputó 107 partidos con la casaca amarilla y marcó 19 goles en el club. Martínez terminó campeón con el Ídolo en la temporada 2020.