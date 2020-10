Emelec toma aire en la Copa Sudamericana

“Es un momento difícil para el equipo. El valor que le damos a esta victoria es enorme, sobre todo para dar otra cara. Califico el rendimiento del equipo como muy bueno. Sin duda esto sirve para darnos tranquilidad”. Las palabras del centrocampista Sebastián Rodríguez refleja lo que el triunfo (0-1) alcanzado ante el Unión Santa Fe argentino, en la Copa Sudamericana, significa para Emelec.

Barcelona define su once abridor para medir a Liga de Quito Leer más

Además de consolidar al Bombillo como el club ecuatoriano con más victorias (19) en juegos oficiales fuera del país, el resultado llega en el momento preciso, porque su rendimiento en la LigaPro no es de lo mejor. De allí la felicidad mostrada por el técnico Ismael Rescalvo, quien resaltó la actitud de sus dirigidos. “Me gustó el compromiso del grupo, un partido muy intenso y nos llevamos la ventaja de la serie. El equipo hizo un partido muy completo, para ganar en Argentina es porque se cumplió, no es fácil sacar esta ventaja”.

El triunfo de Emelec fue merecido. Tiene más ritmo de juego, más intensidad y es normal. Unión venía de una larga para y fue superado Ricardo Armendáriz, entrenador ecuatoriano

Ricardo Armendáriz considera que, además de “merecido”, el resultado le permitirá a los azules retomar confianza en el torneo doméstico.

“Ganar siempre es bueno, especialmente para volver a creer. Hay buenas posibilidades de pasar a la siguiente fase (de la Sudamericana) y eso le puede dar el impulso que necesita para enfrentar al Aucas (por la LigaPro). Ojalá este sea el punto de quiebre para que Emelec mejore. En líneas generales el equipo no sufrió mucho, porque Unión tuvo un dominio infructuoso. Creo que Emelec debe mejorar su volumen de juego ofensivo, ya que no se ven buenas conexiones entre Romario Caicedo y Brian Carabalí, o por la otra banda entre Óscar Bagüí con Bryan Cabezas. La verdad es que se llega muy poco, tuvo que llegar un error de la defensa contraria para que Facundo Barceló anote”, afirma el entrenador ecuatoriano, quien recuerda que hace mucho tiempo el tricampeón no puede ganar dos partidos seguidos, algo a lo que sus seguidores se acostumbraron en anteriores temporadas, sin importar que se jugara de local o de visitante.

Contrario a lo que pasa en la competencia local, a nivel internacional la campaña de los azules es buena, al punto de acumular su tercer triunfo de manera consecutiva (0-3 y 2-0 frente al Blooming boliviano), antes y después de la para por la pandemia de la COVID-19.

“Parece que cambiar de ambiente le viene bien al grupo. En la Sudamericana luce más distendido, mientras que en la LigaPro el ambiente parece ser muy pesado. Esperemos que desde este momento se recupere la confianza”, dijo el exfutbolista Luis Zambrano.

La revancha está programada para el próximo jueves en el estadio Capwell. El vencedor se enfrentará al ganador de la llave entre Melgar de Perú y Bahía de Brasil, que por ahora favorece al conjunto sureño (1-0).

La integración de las llaves permitiría a los millonarios soñar con un futuro alentador en este certamen, siempre y cuando mejoren su nivel, porque si frente a Aucas se vuelven a ver los desniveles característicos de esta temporada, pensaremos que lo sucedido en canchas argentinas solo es una especie de espejismo.