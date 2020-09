Emelec: Titulares siguen sin definirse

Es algo que está a simple vista. Fecha a fecha el conjunto millonario nos presenta una nueva alineación desde el arranque y los nombres que se repiten son unos pocos. Ismael Rescalvo ha sido criticado por tener más de un año en el club y no encontrar el equipo perfecto, sobre todo porque esos constantes cambios no parecen traer frutos.

Emelec quedó fuera de la pelea por el primer cupo a la final que se disputa, pero en los últimos encuentros, ante El Nacional e Independiente del Valle, en algunos pasajes, se pudo percibir una mejora en lo colectivo. Pero si los resultados no acompañan se empiezan a dibujar las hipótesis del por qué.

EXPRESO consultó con dos exjugadores del club y reconocieron que al no tener un once ya definido, puede afectar en la confianza de unos, pero también creen que no es solo culpa del entrenador. “Él confía en un valor y este no le responde”.

“Creo que el problema de Emelec radica desde mitad de cancha para adelante, tratando de encontrar el equipo ideal. En defensa ha tenido variantes pero generalmente utiliza a Vega, Leguizamón como centrales y Rodríguez y Romario como laterales. Lo del chico Rodríguez fue un regalo del cielo porque ni Hernández ni Carabalí le daban las garantías necesarias que necesita”, comenzó explicando Enrique Verduga.

El Flaco recuerda de sus tiempos que es importante encontrar un equipo que compita fecha a fecha, ya que servía para entenderse mejor. “Los entrenamientos no bastan, es importante que la misma figura, desde la alineación hasta la estrategia, sea repetitiva para el jugador hasta que cuaje la idea. Entiendo que Rescalvo sigue buscando la ideal, pero ya se va la primera etapa y nada”.

Otro que comentó fue el exvolante azul, Moisés Candelario, quien explicó que el futbolista también debe consolidarse.

“Hasta cierto punto es hasta comprensible que haya tantos cambios. Yo te pregunto, hay algún jugador consolidado en Emelec. Más allá de Romario, por ahí Leguizamón y Rodríguez. No por lo tanto eso obliga a que el DT varíe mucho. Si hay un jugador que está en un gran rendimiento no tendrá motivos para sacarlos y eso no ha pasado”, explicó.

Este sábado (18:30) Rescalvo y sus jugadores vuelve a tener otra prueba contra Olmedo de Riobamba, un club que viene de menos a más y podría agudizar la crisis del Bombillo, que hace tres fechas no gana.