Emelec: El tira y afloja con Monterrey por Joao Rojas

Entre algodones, así es el trato que tiene Emelec en la actualidad con Joao Rojas, eso a la espera de que se defina su fichaje con el Monterrey del fútbol mexicano. Esa fue una de las razones por las que el técnico Ismael Rescalvo no lo utilizó en el amistoso ante 9 de Octubre del pasado martes.

“No jugué por decisión del club, del técnico (Ismael Rescalvo) y del presidente (Nassib Neme). Imagino que sí, porque están en una negociación de que se pueda dar. Esperamos sea beneficioso para el club. Se ha esperado un mes, así que ya falta poco”, comentó el ofensivo azul a la salida del encuentro comprobatorio, durante el que realizó trabajos al borde de la cancha.

Es que mientras entre clubes se ponen de acuerdo, en medio está Rojas, expectante sobre su situación, no sin esconder que le agrada la idea de jugar en la Liga MX, al mismo tiempo que no se aleja de sus objetivos con el Bombillo.

“Es incómodo. El club sabe cuál es mi intención, ya se las hice saber. Sí me seduce mucho la oferta. La realidad es que hoy pertenezco a Emelec y estamos pensando en la Copa Libertadores, pero hay negociaciones avanzadas. Monterrey es como Emelec, un equipo muy grande en México. Me genera ansiedad de que se pueda cerrar la negociación, pero mi presente es hoy Emelec”, confiesa Rojas, quien elige no distraerse por el posible fichaje, sino dejarlo todo a ambos representativos y su empresario José Chamorro.

Para nadie es fácil convivir con la situación, porque no sabemos si (Rojas) se va a quedar o se marcha. Hoy, él es jugador de Emelec

Ismael Rescalvo, entrenador de Emelec

“Esto está en la cancha de Emelec y Nassib (Neme). Mi representante está fuera del país conversando sobre el tema, que pronto va a definirse”, dice Joao, quien ha puesto como fecha límite para esclarecer su situación el partido de Copa Libertadores frente a Atlético Mineiro, válido por la ida de los octavos de final, que se jugará el martes en el estadio Capwell.

“Hay que esperar, se ha esperado un mes y estoy si me voy o no, ya falta poco para el plazo que di”, finalizó el ofensivo millonario.

Walter Ayoví: “Va a ayudar en el ataque”

Uno de los jugadores ecuatorianos que ha militado en el Monterrey mexicano es Walter Ayoví, quien no dudó en calificar de buena la intención de los regiomontanos de fichar a Joao Rojas para la próxima temporada de la Liga MX.

“Es muy buen jugador. Hoy Monterrey necesita un extremo por izquierda, y Joao es un jugador de ida y vuelta. Indudablemente va a ayudar mucho en cuanto al ataque”, señaló el excapitán de la selección ecuatoriana de fútbol al medio mexicano Posta Deportes.

Ayoví, quien logró dos cetros en suelo azteca con la camiseta del Monterrey, también analizó el juego de sacrificio dentro del campo que realiza el jugador millonario.

“Tiene buen desgaste y despliegue. Ojalá, si así lo desea el club, puede ser un aporte importante”, comentó el exmediocampista nacional, quien también defendió en México las casaquillas de Pachuca y Dorados de Sinaloa.